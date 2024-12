Leonel también aparece en listado del bono navideño

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández también figura en el listado de ciudadanos que recibirán el bono navideño de RD$1,500 pesos del Poder Ejecutivo a través de los programas sociales a tres millones de dominicanos.

“Hasta yo aparezco en esa lista. Me están regalando 1,500 pesos que no necesito. En lugar de usar el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) para los más vulnerables, resulta que el gobierno va más allá. No piensa en aliviar la situación de pobreza de República Dominicana. ¿Por qué me colocan a mí?”, dijo Fernández sorprendido.

Aseguró que no es un caso único, ya que otras figuras públicas aparecen en ese bono. «Están pensando desde ya en cómo comprar tres millones de votos», expresó.

“Obviamente, conmigo ya perdieron uno”, afirmó.