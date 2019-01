Leonel, Quirino e Hipólito

Lo del ex convicto por narcotráfico Quirino Ernesto Castillo hay que pararlo.

El Estado, el gobierno, la justicia debe ponerle fin a este juego que desdice mucho de la sociedad dominicana, la política y la justicia.

Ahora, cada vez que se acerca el proceso electoral sale el señor Quirino con sus acusaciones, calificaciones nada más y nada menos que contra el ex presidente y líder del PLD, Leonel Fernández, reclamándole una supuesta deuda de dinero que el habría dado para su campaña electoral.

Ahora se agrega, con visita y todo al ex convicto Quirinio, nada más y nada menos que el ex presidente Hipólito Mejía, quien aspira a ser el candidato presidencial del PRM en las elecciones del 2020.

Incluso, Hipólito escribió una nota publica en su cuenta de twitter donde da detalles de esa visita al ex narco, quien fue condenado en EEUU y traído al país en las elecciones pasadas.

“Oí de su boca que todo lo que el denuncio aquí contra ese señor (Leonel Fernández, nota FP) lo había dicho en Estados Unidos a las autoridades norteamericanas”, dice Hipólito Mejía.

Y agrega el ex presidente Hipólito Mejía “Quirino me hizo otras importantes declaraciones sobre su relación con Leonel Fernández y “Funglode” las que, en su momento, hare de conocimiento público a todo el pueblo dominicano”.

Previo a todo esto, el equipo político de Leonel Fernández en rueda de prensa denuncio una supuesta campaña sucia que se haría contra el expresidente y pre candidato presidencial del PLD, y acusa a sectores del gobierno, que buscaría inhabilitarlo políticamente.

Leonel Fernández es un líder político, presidente del país en varias ocasiones, con una impronta política y de realizaciones histórica en el país. Es uno de los lideres prominente del país, quizás el más importante y de más peso.

Por eso, hay que ponerle un stop a esta campaña. Quirino debería ya presentar las pruebas, si la tienes, de sus aseveraciones en contra de Leonel Fernández, someter a Leonel si es que puedes o tiene las pruebas, Y dejar que sea la justicia que decida.

¿Cuál es exactamente la función de Quirino en RD?

Esto no debería quedar así, aquí hay un aspecto jurídico, político, económico y social del narcotráfico en República Dominicana.

Delito, delincuencia, criminalidad, narcotráfico, origen político, origen económico y origen social de las operaciones de Quirino en el país deberían ser debatido y aclarado por la justicia dominicana, y si EEUU puede aportar a ello, pues que lo haga.

Todos sabemos que el narcotráfico presenta distintas manifestaciones que son producto de diferentes tipos circunstancias.

El narcotráfico es una actividad ilícita. El Ministerio Público debería todo esto averiguar y actuar conforme a las normas de nuestras leyes.

El problema del narcotráfico es justamente la hibridación. La frontera entre el narcotráfico, la extorción, el robo, el secuestro, la trata de personas, los homicidios.

No es cómodo para el líder del PLD y expresidente Leonel Fernández que este señor, Quirino, cada cierto tiempo le esté señalando y acusando de haber recibido dinero de él y que le esté exigiendo el paso de una supuesta deuda. La política dominicana atraviesa por uno de sus peores cuestionamientos. Lo de Quirino no es un plan para denunciar corrupción de la élite política; no.

Esto terminara erosionando aún más la credibilidad de los partidos y dirigentes políticos dominicanos con todas las consecuencias que implica.

Qué tipo de pactos y negociaciones con espacios de impunidad hubo en EEUU alrededor de Quririno.

EEUU tiene una guerra contra el narcotráfico, producto del consumo y la prohibición norteamericana.

Es bueno saber que el grueso de las ganancias del negocio se obtiene en Estados Unidos y no en México: el narcotráfico “mexicano”, de acuerdo a la ONU y la Casa Blanca, controlan entre el 10% y 30% del mercado norteamericano.

Se observa una política contra el narcotráfico disfuncionalmente dual de ataque/protección. Lo de Quirino nos los muestra.

El narcotráfico establece, conlleva traiciones, ruptura de los pactos de civilidad y territorialidad de los gobiernos en turno con narcotraficantes; que muchas veces les financian sus candidaturas.