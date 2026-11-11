Leonel niega haber dicho que pasará la antorcha en 2028

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández aclaró que nunca afirmó que entregaría la antorcha política en 2028, sino que ese año marcará el inicio de un nuevo ciclo histórico de 30 años en República Dominicana.

Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) precisó el alcance de sus declaraciones sobre el relevo generacional en la política dominicana.

Fernández explicó que la historia política del país se ha desarrollado en períodos de aproximadamente tres décadas, como ocurrió durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, los gobiernos de Joaquín Balaguer y el predominio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) entre 1996 y 2026.

En ese contexto, señaló que figuras jóvenes como su hijo, el senador Omar Fernández, y Erika Infante forman parte de la generación que tendrá la responsabilidad de dirigir los destinos del país a partir de 2028.

El exmandatario expresó su interés en que la Fuerza del Pueblo encabece esa nueva etapa política y establezca las bases de una visión de futuro para la nación.

Sus declaraciones reavivan el debate sobre el relevo de liderazgo dentro de la organización opositora y el papel que asumirán las nuevas figuras de cara a las elecciones de 2028.

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