Leonel advierte habría una poblada si no hay transparencia en compras

Leonel Fernández, entrevistado por el periodista Héctor Herrera Cabral.

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández instó al Gobierno a “extremar la transparencia” de las transacciones que realice durante el estado de emergencia provocado por el brote de coronavirus y le advirtió que la falta de ella en momentos de calamidad podría provocar una poblada.

Opinó que las empresas que sean contratadas por el Gobierno para adquirir medicamentos contra la COVID-19 e insumos para hospitales “deben de estar provistas de solvencia moral, experiencia en el área para la cual ha sido contratada y capacidad para cumplir con los compromisos que ha asumido”.

“En momentos de grandes crisis los gobiernos tienen que ser más rigurosos con la transparencia, porque la confianza de la población está depositada en la capacidad ejecutoria de las autoridades”, declaró Fernández en el programa D’Agenda, que se difunde por Telesistema, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.

Advierte sobre poblada

Criticó que nadie debe estar pensando “en hacer negocios a la sombra del Estado” en este momento de calamidad e infortunio, cuando lo que se debe es contribuir a la solución de los problemas.

“Una acción de esa naturaleza genera mayor nivel de desconfianza e indignación, y puede conducir hasta a una poblada”, advirtió el también presidente y candidato presidencial del Partido la Fuerza del Pueblo.

Aunque reconoció que en el estado de emergencia en que se encuentra el país se pueden llevar a cabo contrataciones de servicios públicos sin el rigor que exigen las licitaciones, aclaró que “eso no significa que no se haga con la debida transparencia. “Y por consiguiente, no se puede contratar a una empresa de construcción para que provea medicamentos, porque si no tiene ninguna experiencia previa en suministro de medicamentos, obviamente que está descalificada de antemano”, dijo.

Posible posposición de las elecciones

En cuanto a la posible posposición de las elecciones presidenciales y congresuales, Fernández indicó que para la Fuerza del Pueblo y sus aliados la prioridad en este momento es la salud del pueblo dominicano.

“La prioridad es el derecho a la vida del pueblo dominicano. Si una persona muere como consecuencia de esa pandemia, no hay manera de retornarlo a la vida. Si las elecciones se celebran ahora o se celebran después, como quiera se van a celebrar, habrá elecciones, sea en mayo, sea después, pero habrá elecciones, lo que no hay es retorno a la vida después que una persona fallece”, expresó.

La Constitución “no se toca”

Declaró que “ahora se acaba de extender el periodo de aislamiento social, lo que implica que se extiende el estado de emergencia, por lo tanto, en ningún lugar del mundo se realizan elecciones en esas condiciones, y como ya el tema ha sido puesto sobre la mesa por la Junta Central Electoral, lo que se decida sobre ese particular tiene que ser consensuado por todos los actores políticos, porque aquí está la salud física y biológica del pueblo, y también está la salud institucional de la democracia dominicana, ninguna decisión podrá tomarse sin tomar en cuenta que la Constitución no puede tocarse”.

“Y lo digo porque ya hemos visto declaraciones destempladas de gente planteando que se modifique la Constitución para la extensión del actual periodo de gobierno, y eso obviamente que requiere, inmediatamente, nuestro rechazo más enérgico”, subrayó.

Dijo que “esa gente lo que pretende es pescar en río revuelto en momento de tragedia y de calamidad para el pueblo dominicano”.

“Eso es ser insensible a lo que está pasando en el país. Es tiempo de que luchemos para preservar la vida de los dominicanos, es tiempo de que luchemos para evitar el desmembramiento del sistema democrático constitucional de la República Dominicana”, enfatizó.

jt/am