Leonel dice meta de Fueza del Pueblo es lograr más de 2 millones de votos

Leonel Fernández durante una visita este sábado a Barahona.

BARAHONA, República Dominicana.- El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, inició este sábado aquí un recorrido por 158 municipios de la República Dominicana.

Prometió que en un próximo gobierno suyo prestará especial atención a la provincia de Barahona a fin de que la zona se convierta en uno de los principales polos turísticos del país y esto contribuya a la generación de empleos para la juventud y demás segmentos de la población.

“Lo que hay que hacer es crear las condiciones para que esto sea posible y eso significa en primer término, que podamos ganar las elecciones”, dijo Fernández para agregar a seguidas que solo faltan tres semanas para los candidatos de su partido salir airosos de esta contienda electoral.

Advirtió que “esta vez no se va a votar hasta las 2:00 de la mañana y no es verdad que van a cambiar los votos de Jaquimeyes” en esta ocasión. “Ahora no será posible; esta vez estaremos atentos cuidando los votos en cada mesa, porque lo que se produjo el 6 de octubre en las primarias del PLD, no se repetirá”, afirmó Fernández, al precisar que la meta de la Fuerza del Pueblo es lograr 2 millones de votos.

“Tenemos que identificar cuáles son nuestros electores en Enriquillo, Barahona, Paraíso, Jaquimeyes, Palo Alto, Fondo Negro, Polo, Vicente Noble, en fin, en cada uno de los municipios y distritos municipales. Tenemos que en los próximos 15 días, tener una lista clara de todos nuestros votantes para que el 5 de julio temprano los llevemos a votar”, dijo Fernández.

Juramentaciones

Una nota de la FP dice que Fernández juramentó a cientos de dirigentes que abandonaron el Partido de la Liberación Dominicana así como otras organizaciones políticas en Barahona y Pedernales, entre ellos Miguel Ángel Medina, Noemí Medina Pérez, Rubén Darío Medina, Fernando Sánchez, Ramón Feliz Terrero, Miguelina Matos, Norsy Piña, Bladimir Feliz y Silvano Pérez Medina.l

También el candidato presidencial dejó inaugurado el local número 358 de la Fuerza del Pueblo, esta vez en la zona de Enriquillo.

Durante el recorrido visitó las residencias de Claudio Dotel y su esposa, la vicealcaldesa de este municipio, Loannis Gómez, así como de la candidata a senadora Norys Medina. Aprovechó la ocasión para saludar a exdirigentes del Partido Liberal Reformista (PLR) que decidieron pasar a la Fuerza del Pueblo y apoyar las aspiraciones de Fernández.

El recorrido incluyó las comunidades de Los Patos, Paraíso y La Ciénaga, donde fueron juramentados exdirigentes peledeístas que pasaron a la FP.

Donación equipos médicos

El líder de la Fuerza del Pueblo aprovechó su visita a Barahona para donar 20 lámparas de luces ultravioleta y centenares de mascarillas quirúrgicas al hospital Jaime Mota. Las mismas fueron recibidas por el director, Angel Pérez, así como por Nancy Carvajal y Renzo Pineda.

sp-am