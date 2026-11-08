Leonel Fernández suma a exsenador Germán Castro a FP

LA ALTAGRACIA.– El expresidente Leonel Fernández juramentó este sábado al exsenador Germán Castro y a exdirigentes del PRM, PRSC, PLR y otras organizaciones políticas, durante un acto celebrado en el Polideportivo de Higüey.

La actividad reunió a empresarios, profesionales, jóvenes y dirigentes políticos de distintos municipios de la provincia, con el recinto deportivo a plena capacidad.

Entre los nuevos integrantes figuran el doctor José Rodríguez Reyes, exvicepresidente municipal del PRM; el doctor Lépido Botello, expresidente del PRSC; Julio Núñez, exsecretario de Organización de esa entidad, y Ángela María Rivera Carela, exvicealcaldesa de Verón-Punta Cana.

También se incorporaron Frank Rodríguez Reyes, Frank Antonio de los Santos, Ruddy Martínez, Ramón Pichardo y David Antonio Pichardo Ubiera, además de representantes de otras organizaciones.

Fernández atribuyó las nuevas adhesiones al descontento con la gestión gubernamental y consideró significativo que dirigentes del partido oficialista pasen a una organización opositora. Al observar la multitud, comentó que por un momento creyó que ya estaban en mayo de 2028.

Durante el encuentro, Rodríguez Reyes afirmó que el respaldo a Fernández debe traducirse en votos para las elecciones de ese año. Mientras, Castro destacó las obras realizadas durante los gobiernos del exmandatario y expresó su aspiración de que el país recupere el progreso económico y social.

En representación de los jóvenes, Framer Rodríguez, coordinador de Generación Verde, informó que el movimiento cuenta con cerca de 200 integrantes y proyecta ampliar su estructura hasta superar los 5,000 miembros.

El presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, Miguel Rojas, también dio la bienvenida a los nuevos miembros.

La actividad forma parte del recorrido político de Fernández por la región Este, que incluye encuentros en La Altagracia, Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

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