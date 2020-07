Leonel Fernández: R. Dom. necesita un líder que la guíe emocionalmente

SANTO DOMINGO.- El tres veces presidente de República Dominicana Leonel Fernández afirma, en una entrevista a Efe, que su país necesita que gane las elecciones del próximo domingo un líder que “guíe emocionalmente” a la nación caribeña.

A cuatro días de las elecciones, en las que se postula de nuevo a la jefatura del Estado, Fernández analiza su traumática salida del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), formación que está en el poder desde 2004, tras denunciar que sufrió un “fraude” en las primarias que el partido celebró en octubre pasado.

Fernández, que va tercero en las encuestas, ahora en las filas de la Fuerza del Pueblo (FP), rechaza frontalmente la hipótesis de una reconciliación con su antiguo partido en torno a un “candidato ilegítimo” como Gonzalo Castillo.

Además, el exmandatario pide una investigación “sin excluir nada” del caso de corrupción de Odebrecht, que salpicó a su último Gobierno, para generar confianza a la población.

PREGUNTA: ¿Por qué quiere ser presidente por cuarta vez?

RESPUESTA: Siento que hay tareas inconclusas, hay que volver a trabajar en el fortalecimiento institucional del Estado social y democrático de Derecho. Hemos tenido un retroceso en ese sentido que yo no esperaba. Entonces me siento moralmente compelido a tener que intervenir y resucitar el legado de la reforma constitucional, del proyecto de revolución democrática e institucional. Por otro lado, entiendo que el país debe iniciar una nueva etapa de transformaciones, siento que es algo que los demás (candidatos) no comprenden. Es combinar un modelo de trabajo intensivo con uno de capital intensivo, con fuerte base tecnológica.

P: Según usted, ¿cuál es el retroceso más peligroso para la democracia dominicana que ha ocurrido en estos últimos años?

R: Que desde las más altas esferas de poder no se entiende que la democracia tiene límites. Y segundo, suponer que el dinero lo puede todo en un sistema político, y no es así. Entonces, frente a esa amenaza a la democracia dominicana, mi esfuerzo político ha sido justamente el de consolidar un Estado democrático de derecho. Cuando veo ese retroceso pues no puedo permanecer ausente, indiferente, insensible a lo que está ocurriendo dentro de la República Dominicana.

P: Tras denunciar un fraude en las primarias, ¿confía en la limpieza y transparencia de las elecciones?

R: Yo quisiera poder confiar, poder depositar mi confianza, pero siempre en este país la confianza está en el pueblo. Si hay alguna anomalía, alguna irregularidad, el pueblo reacciona y eso se corrige. Mi confianza suprema está en el pueblo dominicano. Ahora desearía que en efecto la Junta (Electoral) esté a la altura de las expectativas que se tienen sobre ella.

P: ¿Cuál sería la medida más urgente que tomaría para reactivar la economía?

R: Lo más urgente que tenemos es el tema sanitario. Todo lo demás depende de eso. Yo diría, tomar medidas que permitan el reforzamiento del sistema de salud en este caso, cambiando el paradigma de un modelo tradicional curativo hacia un sistema de previsión. Y en la medida que el tema sanitario esté bajo control, entonces la reactivación económica y la inserción social se va desarrollando. Aunque entiendo que no hay una solución estrictamente nacional.

Organismos multilaterales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario, Banco Interamericano de Desarrollo tendrán que proveer algunas medidas, algún fondo especial para poder de alguna manera capitalizar nuestro sistema financiero, o mejor dicho proveerle de mayor liquidez para, a su vez, esto pueda llegar a las empresas para que accedan al crédito. Necesitaríamos también, sobre este campo, negociar temas de deuda externa. Congelamiento, reprogramación (de deuda), disminución de tasas de interés: una serie de medidas para inyectar liquidez al sistema, con lo cual a través del crédito se reactiva la estabilidad y el crecimiento.

P: Usted ha sugerido que el candidato del Gobierno no tiene ideas propias. ¿Teme que si gana las elecciones pueda ser fácilmente manipulado?

R: Es un peligro tener un candidato de esas condiciones porque si él no es capaz de venir y hacer una entrevista con usted, como la que estamos sosteniendo nosotros… ¿Por qué no expresas tus puntos de vista, tus ideas, tus opiniones? ¿Qué ocurre?, que no las tiene, porque no se ha dedicado a eso. No se dedicaba a eso, no era un político. Siempre ha sido un empresario. Ingresa al (Comité Político del) PLD hace siete años, cuando el presidente Medina gana las elecciones. Lo lleva al Comité Político del PLD, yo presidía entonces el Comité Político. Nunca levantó la mano para opinar sobre nada, en cinco años que estuve yo allí. Obviamente me llama la atención. Ya luego lo veo intervenir en el debate público con mucho desatino. Pierde el sentido del tiempo, confunde el descubrimiento con independencia, (dice que) va a construir un puente de 400 kilómetros. Hay un problema del dominio del espacio y del tiempo, algo ocurre con él que evade constantemente la confrontación de ideas. Y entonces, bueno, me parece que en estos momentos el país necesita un líder que hasta lo guíe emocionalmente. Un líder que sea capaz de tocar el alma del pueblo. Y que oriente con respecto de cómo avanzamos en esta situación de crisis. Un líder no solamente es uno que ordena hacer cosas, no. Es uno que también dirige, es uno que orienta, uno que guía. Y no veo esas cualidades en él, lamentablemente.

P: De ser usted el candidato del PLD, ¿habría evitado el desgaste del partido?

R: Hace un año, en julio del año pasado, todas las encuestas daban al PLD ganador en primera vuelta, cómodamente, se proyectaba un piso de 57 %, ganaba sin problema.

¿Qué ocurrió para el desgaste? Simple y llanamente que a la cúpula dirigencial del PLD, hoy en Palacio, perdió la perspectiva. Y entendía que ellos podían hacer lo que se le viniese en ganas. Y que el poder no tiene límites, y que vamos a cambiar la Constitución de nuevo y yo me voy a quedar acá. Todo eso fue generando una situación de rechazo de la población. Y además, puesto que no pude hacer la reelección, ahora voy a intervenir en el debate interno del partido, no voy a ser imparcial. Escojo siete, luego me olvido de esos siete, montamos un fraude, evitamos que gane Leonel, todo eso ha tenido un costo muy alto. Y ahí está lo que estamos viendo al día de hoy: un partido que estaba destinado a ganar, está siendo autodestructivo.

P: En sus Gobiernos tuvimos el escándalo de corrupción de Odebrecht. ¿Haría usted algo diferente? ¿Se debería investigar más a fondo?

R: Obviamente que el país está preocupado con el tema de corrupción, cómo establecer mecanismos de control, pero le diré que durante mi Gobierno no fuimos indiferentes. Toda la institucionalidad legal que existe hoy día para combatir la corrupción se hizo durante mi administración.

Yo pienso que corresponde hacer una investigación exhaustiva, de todo. Porque justamente genera dudas, falta de confianza y de credibilidad. Y yo pienso que el país necesita definitivamente que esa confianza se tenga en las instituciones. No hay por qué ocultar, porque al final todo sale a flote. Es mejor que Odebrecht, su presencia en República Dominicana, investigarla desde que llegó hasta los últimos tiempos, sin excluir nada. Porque eso es lo que genera la confianza, y genera desconfianza no hacerlo. Ahora, ¿a quién le corresponde?, le corresponde a las autoridades del ámbito judicial.

P:¿Cierra las puertas a cualquier tipo de apoyo al PLD en una eventual segunda vuelta?

R: Para el PLD ganar las elecciones, tiene que ganar en primera vuelta. Y eso es imposible. Y si no gana en primera vuelta, ya no depende de mí voluntad o no, porque seguro que ese voto peledeísta no se recompone con la candidatura de Gonzalo Castillo. Porque Gonzalo Castillo no simboliza, no representa la tradición peledeísta.

Fíjese que (Castillo) visita un brujo y le dice al brujo que el PLD es su casa. Eso no entra en la mente de un peledeísta. Imagino que los huesos de Juan Bosch están revoloteando allí en el cementerio. Porque esos no somos nosotros. ¿Cómo va a decir usted que ha estado en casa de un brujo? y repartiendo salchichón, salami y repartiendo pollos vivos. Eso no es el PLD, hay una decadencia ética del PLD que hace que muchos estén horrorizados con lo que está pasando. Entonces, no se logra recomponer a través de Gonzalo Castillo. Tal vez si hubiera sido otro. Con el secretario general, que aspiraba, tal vez. Pero no lo que está hoy día, imposible. No representa, no simboliza el pasado de victorias del PLD y de compromiso real con una transformación del país. No lo veo por ahí.

Ahora, mis vínculos afectivos con las bases del PLD se mantienen y hay un respeto mutuo. Y por tanto, la única forma de recomponerlo es restituyendo lo que quedó fragmentado el 6 de octubre. Porque lo que produjo la ruptura, vamos a recomponer, pero no se puede recomponer con el candidato ilegítimo. Se tiene que recomponer con el candidato al que se despojó de la victoria (que le había dado) el pueblo.