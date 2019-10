Leonel Fernández es el precursor de esta nueva etapa de corruptelas

Si en República Dominicana algunos entienden que hay funcionarios “mal agradecidos” porque cuestionan las protestas sobre un presunto fraude que hace Leonel Fernández, entonces hay un segmento que, de alguna forma, se corresponde con los actos de corrupción. Decir que entre los que critican hay quienes fueron funcionarios de sus gobiernos que son multimillonarios y que gracias a él hoy viven holgadamente, es darle un espaldarazo a los actos de corrupción que emprendió Fernández en sus tres períodos gubernamentales. O sea, que considerar que no agradece el que critique a Leonel por la forma en que externe su denuncia de presunto fraude de la Junta Central Electoral (JCE), durante las primarias abiertas del seis de octubre, es aceptar que un presidente despilfarre los dineros del pueblo, y haga caso omiso ante los actos de corrupción del funcionariado. Pero al margen de estas consideraciones habría que ver si el mismo Leonel Fernández, con su política neoliberal que dejó sin empleos a miles con la defenestración de diversas fuentes de riquezas, y el 97 y 3 en el contrato con la minera Barry Gold; la negación del 4% para la Educación, entre otros desatinos, fue un mandatario que se correspondió con la clase desposeída. Y, sí precisamente eso, es agradecer a las masas que lo llevó al poder. Además, así como el mandatario tiene derecho a formular sus denuncias de fraude que no ha demostrado tangiblemente, del mismo modo, los que estuvieron a su lado tienen derecho a disentir de él. Aunque no justifiquemos el latrocinio, en su momento, hicieron campaña por su candidatura; y Leonel, que, en sus gobiernos se distinguió por ser muy licencioso, cumplió al extremo con enriquecerlos aunque con ello lesionó a la población. Sería atinado observar que Leonel Fernández es el precursor esta nueva etapa de corruptelas. Y, si estas depredaciones del Erario perjudicaron al pueblo, ese es un acto de insensatez e ingratitud. Está demás observar que entre dirigentes de partidos-Estado que han devenido en corporaciones, definitivamente, no existe el agradecimiento, pero si mucha corrupción. fernando26.deleon@yahoo.com JPM