Leonel Fernández acusa Gobierno manipular cifras de criminalidad

Leonel Fernández

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al Gobierno y al presidente Luis Abinader de manipular las estadísticas de la criminalidad y de ocultar información en ese sentido.

En la rueda de prensa que ofrece cada lunes, el exMandatario afirmó que en los primeros trimestres correspondientes al período 2019 y 2024, en República Dominicana se ha registrado un incremento en los casos de homicidios, robos y asaltos, entre otros delitos, «y frente a ello se produce una manipulación de estadísticas».

Explicó que en los tres primeros meses de 2019 se registraron 242 homicidios, 221 en ese mismo período de 2020, 283 en 2021, 306 en 2022; 324 en 2023 y, tras esa tendencia ascendente, «ahora en el 2024 de repente en el primer trimestre cae a 39», destacó.

«APAGON ESTADISTICO»

«Lo primero que uno observa es que hay una inconsistencia estadística. Nada cae tan abruptamente, hay algo ahí que se está ocultando, lo llamamos manipulación estadística. Puede ser que estemos en el año electoral y se quiere generar un ocultamiento de la información», indicó.

Según Fernández, «se ha producido un apagón estadístico, ya que desde mayo del año pasado el Ministerio de Interior y Policía no publica las estadísticas de criminalidad, datos que antes ofrecía mensualmente, tampoco las publica la Procuraduría General de la República (PGR), y solo la Policía Nacional ofrece esa información, aunque no lo hace de forma directa, sino a través del Ministerio de la Presidencia, al que no compete esa función».

«Todo eso coincide con el hecho de que desde junio de 2023 el presidente de la República participa cada lunes en un encuentro con la Policía Nacional y desde que se produce ese encuentro semanal hay un apagón estadístico, ocultamiento de datos y manipulación de esta información», subrayó.

INSEGURIDAD CIUDADANA

Agregó que «hoy por hoy, la principal preocupación del 66.5 % de la sociedad dominicana es la inseguridad ciudadana, según una encuesta nacional de hogares que realiza el Banco Central».

«El 53.2 % de la población ha sido víctima de un hecho criminal al menos en una ocasión, un 22.4 % lo ha sufrido en dos ocasiones, el 14.2 % ha vivido una situación de este tipo tres veces, y un 10 % en cuatro ocasiones o más», expuso.

Dijo que «estas personas se ven afectadas a nivel psicológico y andan permanentemente con miedo, y ese es el problema, una sociedad que está enraizada en el temor».

LA GENTE NO SALE POR TEMOR

«La sociedad se siente desprotegida, la gente no sale de noche por temor a ser víctima de una situación de violencia. Hay desconfianza», insisitió.

Asimismo, repasó los distintos programas ejecutados por el Gobierno en materia de seguridad que, a su juicio, han supuesto un fracaso o han sido eventos meramente mediáticos y afirmó que no ha sido capaz de resolver el problema de inseguridad ciudadana, que prometió reducir en un 50 % en dos años.

Fernández expuso el programa de la Fuerza del Pueblo en materia de seguridad ciudadana, que incluye el uso de inteligencia artificial con carácter preventivo, entre otros elementos.

