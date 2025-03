LF dice el Gobierno del PRM es ineficaz y tiene crisis gerencial

Leonel Fernández

MONTECRISTI.- El expresidente Leonel Fernández declaró que la República Dominicana ha tenido retroceso durante la actual gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a la cual calificó de «ineficaz» y de tener «una crisis gerencial».

Durante un acto de juramentación de nuevos miembros del Partido Fuerza del Pueblo (FP) en esta ciudad, dijo que se trata de una administración que promete e incumple «sencillamente porque se dispersan, se desenfocan, se desorientan y han perdido la confianza del pueblo dominicano”.

EL HOSPITAL DE GUAYUBÍN

Fernández criticó las condiciones del hospital de Guayubín, el cual -segun dijo- a pesar de haber sido inaugurado, no está funcionando y se ha obligado a trasladar su emergencia a una biblioteca que lleva el nombre de Rafael García Martínez. «Y uno se pregunta, pero oíganme ¿qué cosa más terrible, que un gobierno confunda un hospital con una biblioteca”, enfatizó.

«No es posible, absolutamente inimaginable, que una biblioteca que está para la promoción de la cultura y la educación se convierta en un lugar de atención para los enfermos. Este gobierno lo tiene todo al revés. Por eso se requiere que un hospital sea para atender enfermos y una biblioteca para leer libros, que es lo que preocupa al gobierno de la Fuerza del Pueblo”, agregó.

Declaró que la FP está comprometida con el desarrollo de Montecristi, para lo cual promoverá el desarrollo e esta provincia consolidando el proyecto bananero “La Cruz de Manzanillo”.

VE INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS DE REPATRIACIÓN DE HAITIANOS

Por otra parte, Fernández, quien fue presidente de la República Dominicana en tres períodos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012), consideró necesario poner orden en la frontera y detener el tráfico de haitianos indocumentados.

Alegó que ha habido alta de cumplimiento de las promesas del actual Gobierno con relación a la deportación de indocumentados y aseguró que su administración establecerá un verdadero control fronterizo.

“Nosotros no vamos a decir que vamos a deportar semanalmente miles y miles para no hacerlo, como prometió este Gobierno y no lo están haciendo, porque eso es como una puerta rotatoria, entran por un lado y salen por el otro. No, lo que habrá en la Fuerza del Pueblo es ponerle orden a las cosas, que habrá una autoridad para exigir al respecto la integridad territorial de la República Dominicana”, dijo.

A su juicio, hay precariedad en los centros de detención de inmigrantes indocumentados, a tal punto que “cuando detienen a algunos los llevan a una casucha destartalada donde obviamente pueden salirse y volver a actuar libremente por las calles de la República».

LOS JURAMENTADOS Entre los dirigentes del PLD que, según se dijo, pasaron a la FP figuran el exdiputado Rafael Abel Lora, el exgobernador provincial Marcelo Cordero; la excandidata a alcaldesa de Villa Vázquez, Elioset Castro; la regidora de Hatillo Palma, Paulina García; el exalcalde de Caña Chapetón y expresidente municipal del PLD, Papito Reyes, y la coordinadora provincial del sector externo del PLD, Yesenia Ulerio. Asimismo, Jesenia Alonzo (exregidora de Las Matas de Santa Cruz), Darry Aybar (exregidor de Hatillo Palma), Osvaldo Torres y Adrián Vargas (excandidatos a regidores de Guayubín), Winston Narciso y Eddy Belliard (excandidatos a regidores de San Fernando de Montecristi); el presidente del Sindicato de Camioneros de Manzanillo, Luis Cabreja y la presidenta de comité intermedio del PLD), Jofalda Jiménez. Asimismo, Andrés Kaleivy Valenzuela, Lowesky Taveras (presidentes de intermedio y delegado técnico del PLD ante la Junta Municipal), Evelyn León Gómez (presidenta de intermedio de Hatillo Palma), Evelia Casilla Barrientos (presidenta de intermedio de Villa Elisa), Rosa Inés Carrasco (presidenta de intermedio de Manzanillo) y Rafael Alexander Sánchez (presidente de intermedio de Manzanillo).

