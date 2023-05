Leonel dice no hay una solución nacional a problemas globales

Leonel Fernández durante su conferencia en Madrid, España.

MADRID.- El expresidente de la República, Leonel Fernández, manifestó en la capital española que «no hay solución nacional a problemas de orden global, pues para los mismos se requieren soluciones globales». Hizo la afirmación al dictar la conferencia «Tendencias globales en una era de incertidumbre», en la Universidad Autónoma de Madrid, en el marco del acto de graduación del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de esta academia de altos estudios.

Al hablar sobre el crecimiento demográfico, seguridad alimentaria, migración internacional, cambio climático, energía, agua potable, cibercriminalidad, pandemias y proliferación nuclear, Fernández precisó que: “Hay desafíos que trascienden las fronteras, nos afectan en el marco internacional, pero vienen desde el punto de lo global”.

PAISES BUSCAN SOLUCIONES NACIONALES QUE NO EXISTEN “No hay en estos momentos una solución global a esos temas y entonces los países se ven enfrascados en buscar soluciones nacionales que no existen y la idea nuestra es que haya realmente algún mecanismo que permita soluciones globales en base a la cooperación, la cooperación norte-sur, la cooperación sur-sur; en el marco de un organismo como Naciones Unidas, para que entre todos a nivel mundial, podamos encontrar soluciones a los problemas globales», señaló.

Fernández aseguró que no hay una solución nacional al cambio climático, a los temas de la crisis financiera global, a los temas referentes al crimen transnacional organizado, al narcotráfico, éste, dijo requiere la cooperación, colaboración; «entonces no existe en el día de hoy eso y, si no existe, nunca vamos a tener solución a esos problemas”.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo abordó problemáticas como la era de la incertidumbre, espionaje internacional, proliferación de armas nucleares, competencia entre grandes potencias, rivalidad inevitable entre China y Estados Unidos, expansión de la OTAN, la relación entre Rusia y China. Estuvieron presentes el exjuez español, Baltasar Garzón Real, el periodista y escritor español, Juan Luis Cebrián, el embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, el representante dominicano en la Organización Mundial Turismo, Aníbal de Castro.

an/am