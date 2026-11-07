Leonel deja abierta incógnita sobre candidatura de 2028

SANTO DOMINGO. – El expresidente Leonel Fernández abrió la posibilidad de un relevo generacional en la política dominicana a partir de 2028, pero sin aclarar si cederá la candidatura presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP) o encabezará nuevamente la boleta electoral.

Durante una entrevista en El Regente Podcast, conducido por Erika Infante, el líder opositor afirmó que el próximo año electoral marcará el inicio de un ciclo histórico de unos 30 años, en el que jóvenes como su hijo, el senador Omar Fernández, y otros dirigentes tendrán la responsabilidad de conducir el país.

Sus declaraciones han generado distintas interpretaciones dentro de la organización, debido a que las encuestas muestran una diferencia entre las preferencias de la población general y las de la militancia.

En el sondeo de ACD Media, divulgado el 20 de octubre, Omar obtuvo un 43.7 % de respaldo para la candidatura presidencial de la FP, frente al 34.7 % de su padre. Sin embargo, entre los miembros del partido, Leonel alcanzó un 57.4 %, mientras el senador registró un 42.3 %.

Otras mediciones, como las de Mark Estrategia y CID Latinoamérica, también reflejan diferencias en las preferencias según el universo consultado.

Las posiciones de dirigentes de la FP evidencian el debate. Tobías Crespo considera que Fernández debe competir en 2028 y entregar posteriormente el relevo, mientras Alcibíades Tavárez propone que gobierne cuatro años antes de facilitar la transición.

El diputado Rafael Castillo, en cambio, sostiene que la organización debe esperar los plazos legales para definir su candidatura.

Aunque Fernández ha reconocido el liderazgo de las nuevas generaciones, todavía no precisa si la renovación comenzará en las elecciones de 2028 o después de ese proceso.

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