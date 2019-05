OPINION: Leonel debiera responder a Quirino

POR LEVIS GERMAN

El expresidente Leonel Fernández habrá de estar muy ocupado en estos días como para estar pensando en el cobro de 200 millones de pesos que en el 2015 le hizo el narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo. Además ese no es el tema del momento, pero aunque no lo sea, una buena parte de la sociedad no lo ha olvidado y cuestiona que Fernández nunca respondiera con una negación de la supuesta deuda o una acción legal contra el reconocido capo, que lo persigue como una sombra y lo amenaza con seguirle cobrando, eso lo reiteró en un video que publicó el 29 de enero de este 2019.

Leonel Fernández, a diferencia de otros que se han sentido difamados, no ha acudido a los tribunales para defender su honestidad. Se recuerda el caso del exsenador del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hernani Salazar, quien le ganó una demanda al abogado Marino Vinicio Castillo (Vincho) por difamación e injuria, Vincho hizo comentarios que relacionaban al entonces legislador con Bladimir García Jiménez, y precisamente con el excapitán del ejército, Quirino Ernesto Paulino Castillo, en momentos que eran juzgados por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos.

También el expresidente Hipólito Mejía, acudió a los tribunales para demandar al senador peledeísta Wilton Guerrero, a quién le demostró que no era cierto que había viajado a México en un avión del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, cómo había asegurado el legislador de la provincia Peravia, sin contar con las pruebas. Eso obligó a Guerrero a disculparse públicamente con Mejía.

El ruido del silencio

El caso de Leonel Fernández y Quirino ha sido diferente, Quirino ocasionalmente le reitera el cobro, mientras Leonel no reacciona y pareciera no importarle mucho, mientras algunos de su entorno han dicho que a un delincuente no se le responde, y que a la palabra del narcotraficante no se le debe acreditar ningún valor, ni credibilidad, quienes así opinan no están lejos de la verdad, pero olvidan que a estas alturas, la única forma de defender la honorabilidad, es demostrando en los tribunales que el sujeto miente y no tiene pruebas de lo que dice, en caso contrario, la duda seguirá sembrada en la sociedad. Más en quienes de manera morbosa, se atreven a decir que el que calla otorga, cosa con la que no estamos de acuerdo, pero a la vez consideramos que el silencio del tres veces presidente de la república y ahora posible candidato, ha generado mucha confusión y sobre todo conjeturas. ¿Es que Quirino no tiene pruebas para hacer un cobro compulsivo, o Leonel no tiene forma de demostrar lo contrario?