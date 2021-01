Leonel califica de «injusta e irregular» decisión JCE sobre partidos mayoritarios

SANTO DOMINGO.- El expresidente Leonel Fernández calificó este jueves de «injusta e irregular» la decisión de la Junta Centra Electoral que designa a los partidos Revoluciona­rio Moderno (PRM) y de la Liberación Dominica­na (PLD)como las dos únicas organizaciones políticas mayoritarias de la República Dominicana.

«Desde el tema del financiamiento, nosotros creemos que no solamente a la Fuerza del Pueblo se le ha afectado con la decisión injusta e irregular de la Junta Central Electoral, sino que se ha afectado a los 23 partidos en la República Dominicana, que merece ser corregido», óxpres el también presidente de la Fuerza del Pueblo.

Aclaró, sin embargo, que que «no estamos pidiendo favor, no pedimos privilegios y no aceptamos nada que no nos corresponda, pero si nos corresponde, lo vamos a argumentar, lo vamos a presentar y entiendo que el error que se haya cometido se pueda corregir».

Explicó que en el país no existía un método único de votación de los partidos políticos, sino una disposición que data del año 1997.

«No ha habido en la República Dominicana un método único para establecer la votación de los partidos, había una disposición desde el año 1997 en adelante y en virtud de esa disposición habían elecciones cada dos años», precisó.