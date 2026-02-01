Leonel acusa PRM de quebrar a los productores agropecuarios

Leonel Fernández

SANTO DOMINGO.– El expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, acusó al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de quebrar a los productores locales mediante políticas que privilegian las importaciones de allegados del oficialismo.

Tras juramentar a José del Castillo Saviñón y a su equipo político , se refirió al aumento del precio de productos básicos como el pollo y los huevos.

Señaló que se trata de una problemática que no debería repetirse en la República Dominicana y que evidencia la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de la población.

“Hoy día cuando veo los periódicos, primera plana de los diarios, una queja que no deberíamos tener, es de nuevo escasez de pollo y de huevos en la República Dominicana, y el precio de la libra de pollo ha vuelto otra vez a 125 pesos la libra», indicó.

Recordó que, ante situaciones similares, el gobierno del PRM optó por autorizar la importación de pollo sin el pago de aranceles, una medida que explicó terminó afectando a los productores nacionales.

LLAMA FORTALECER PRODUCCION NACIONAL

Expuso cuál habría sido la política correcta desde la visión de la Fuerza del Pueblo, enfocada en fortalecer la producción nacional.

“¿Qué habríamos hecho nosotros en la Fuerza del Pueblo? En lugar de autorizar la importación de pollo sin pago del arancel, habríamos autorizado la importación de maíz, la importación de soya, la importación de las vitaminas con que se producen los pollos, eso en apoyo al sector productivo avícola nacional, con lo cual se habría aumentado la producción de pollo, habría bajado el precio y habríamos ayudado a los productores avícolas de la República Dominicana”, precisó.

Sostuvo que este problema no se limita al sector avícola, sino que responde a una política económica que ha relegado a los sectores productivos del país.

Indicó que, cuando el actual gobierno asumió en 2020, las importaciones agropecuarias rondaban los 3 mil millones de dólares, mientras que en la actualidad superan los 7 mil millones, lo que afirmó ha debilitado la producción nacional en beneficio de importadores vinculados a los círculos de poder del partido oficialista.

PIDE RESPETAR PROCESOS ELECTORALES

Llamó a respetar la integridad de los procesos democráticos.

Denunció el uso abusivo de los recursos del Estado con fines políticos.

of-am