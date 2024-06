Leonel aborda en Londres deuda y seguridad energética en El Caribe

Leonel Fernández durante la conferencia en Londres.

LONDRES, Reino Unido.- El ex presidente Leonel Fernández desarrolló este lunes una conferencia sobre gobernanza, deuda y seguridad energética, organizada por la asociación de ex embajadores The Ambassador Partnership y el buffet de consultores Dentons.

La conferencia titulada “Governance, Debt, Energy Security: Venezuela and the Caribbean Region” reunió a destacados expertos y figuras influyentes del ámbito político, económico y energético en Royal Automobile Club.

ELECCIONES VENEZUELA: SERIAN LIBRES Y JUSTAS?

Fernández destacó la trascendencia de las elecciones venezolanas del próximo 28 de julio, señalando: «Lo que está en juego son preguntas cruciales, tales como: ¿Serán estas elecciones libres y justas? ¿Serán reconocidas por la comunidad internacional sin importar el resultado?”.

Además, subrayó la interdependencia energética de la Región y los vínculos históricos de Venezuela con América Latina y El Caribe.

Rememoró la significativa contribución de Venezuela, mediante proyectos como la Iniciativa Puerto Ordaz y el Acuerdo de San José.

«Sin la ayuda de México y Venezuela, el suministro de servicios energéticos vitales habría sido interrumpido, creando una falta de seguridad energética para naciones insulares del Caribe», afirmó.

FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO

Fernández abordó también el impacto de las fluctuaciones en los precios del petróleo y las consecuentes crisis energéticas que afectaron en la década de 1970.

Subrayó la formación de Petrocaribe como una extensión de estos esfuerzos de cooperación. «Petrocaribe es un acuerdo regional de adquisición de petróleo que ofrece suministros en condiciones financieras concesionarias y ha sido crucial durante tiempos de precios altos del petróleo».

La conferencia también exploró las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y sus repercusiones en la implementación del programa Petrocaribe, sobre lo cual Fernández mencionó.

Durante su estadía en Londres, Fernández realizará visitas a la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge, y sostendrá reuniones en The Royal Institute of International Affairs Chatham House.

Asimismo, el Financial Times y la London School of Economics and Political Science, para consolidar sus lazos académicos y su compromiso con el análisis y el desarrollo de políticas eficaces para la Región

