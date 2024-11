Lehman Center NY presentará un espectáculo con artistas de la RD

NUEVA YORK.- El Lehman Center for the Performing Arts anunció la presentación de la gran gala, evento especial que reúne a un grupo de artistas legendarios para una noche inolvidable, presentando los ritmos vibrantes de merengue, bachata y pop.

Son ellos Pavel Núñez, Maridalia Hernández, Milly Quezada, Lee Burgos, Mari Solís y Obrien Luna.

Está pautado para el próximo sábado 16 de este mes a las 8 de la noche.

El Lehman Center for the Performing Arts está ubicado en el campus del Lehman College/CUNY en 250 Bedford Park Boulevard West, Bronx, NY 10468.

Las entradas tienen un costo de VIP $110, $95, $65, $50, $40 y se pueden comprar llamando a la taquilla al 718-960-8833; Para Español: 718-960-8835 (de lunes a viernes, de 10 am a 5 pm, y comenzando 4 horas antes del espectáculo los fines de semana), o a través del acceso en línea en https://www.lehmancenter. org/events/pavel-gran-gala

El Lehman Center es accesible por los trenes #4 o D hasta Bedford Park Blvd. y está cerca del Saw Mill River Parkway y el Major Deegan Expressway. Los asistentes que compren entradas VIP (primeras 9 filas del Orchestra Center) están invitados a asistir a una recepción especial a las 6:30pm el día del espectáculo. Bebidas y aperitivos estarán a cargo de Havana Café.

LOS ARTISTAS

PAVEL NÚÑEZ se involucró en la música después de asistir a clases de piano desde joven. Comenzó su carrera con su álbum debut Paso a Paso (2002), incluyendo éxitos como “Te Di” y “Dime Si Lo Ves”.

Después de tocar para una banda dominicana conocida como Código Genético, luego llamada Los Fulanos, PAVEL NÚÑEZ tuvo la oportunidad de cantar junto a Danny Rivera y formar Pavel y el Corredor de la 27. PAVEL NÚÑEZ recibió dos nominaciones al Grammy Latino – Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por su lanzamiento de 2022, Trópico, y Mejor Álbum de Merengue/Bachata por Trópico, Vol. 2 en 2023.

MILLY QUEZADA lanzó su carrera en la década de 1970 como la vocalista principal de la banda Milly, Jocelyn y Los Vecinos, con el éxito del grupo “Volvió Juanita” convirtiéndose en un clásico navideño querido. Como artista solista, ganó un Premio Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por Aquí Estoy Yo (2011) y su álbum de 1998 Vive logró un premio Billboard por Mejor Álbum Tropical Femenino, consolidando su estatus como la «Reina del Merengue». Hizo historia como la primera artista dominicana en actuar en Japón durante una gira internacional y destacó como actriz en la película dominicana Yuniol II (2007), ganando un premio Casandra a la Mejor Actriz.

MARIDALIA HERNÁNDEZ hizo su debut en el escenario en 1981 en el musical Sonido Para Una Imagen de José Luis Mella. Posteriormente protagonizó como María Magdalena en la versión en español de Jesucristo Superstar. En 1983, se unió a Juan Luis Guerra para formar el influyente grupo de merengue-bachata 4:40. A lo largo de su carrera como cantante, MARIDALIA HERNÁNDEZ es conocida por canciones exitosas como «El Amor de Mi Vida» y «Para Quererte».

LEE BURGOS saltó a la fama en la escena del pop latino con su sencillo debut “No Eres Para Mí” en 2018. Su impulso creció con el lanzamiento de su aclamado álbum de 2019 Lee Burgos Live Unplugged, un tributo a Juan Gabriel y Celia Cruz, lo que la llevó a su gira con entradas agotadas The Lee Burgos Experience Tour. Sus éxitos “Lo Que Siento Por Ti,” “Tan Lejos,” y “Vuelvo a Nacer” siguen siendo populares entre los fanáticos.

MARI SOLIS, cantante y compositora de origen dominicano radicada en Nueva York, combina influencias de Alejandro Sanz y Lauryn Hill para crear su distintivo sonido de R&B con toques latinos. Su sencillo debut «Déjalo Caer» le abrió puertas en la República Dominicana. Su sencillo más reciente, «Un Ratito Más» fue lanzado en 2024.

OBRIEN LUNA, originario de la República Dominicana, comenzó tocando la batería para su iglesia local a los 16 años, descubriendo posteriormente su pasión por el canto y la guitarra. Desde que se trasladó a la ciudad de Nueva York hace más de diez años, OBRIEN LUNA ha compartido escenarios con artistas como Francisco Céspedes y Sergio Vargas. Sus éxitos incluyen el sencillo colaborativo “Sigo Aprendiendo a Vivir” con Pavel Nuñez y el sencillo en solitario “Solo una Noche”.

Lehman Center for the Performing Arts, Inc. es apoyado, en parte, por fondos públicos a través del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York en asociación con el Consejo de la Ciudad de Nueva York y la Delegación del Bronx.

Fondos adicionales son proporcionados por el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York con el apoyo de la oficina del Gobernador y la Legislatura del Estado de Nueva York.

