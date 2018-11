A lo largo de mis experiencias de vida en el universo del consumo de sustancias controladas, específicamente drogas narcóticas de consumo urbano (algunas sustancias controladas son medicamentos), he acumulado autoridad para hablar sobre el tema.

La primera vez que supe de la existencia de la marihuana fue en 1978 a raíz de mi predilección por la música Reggae de Robert Nesta Marley (Bob), quien luego murió en 1982. Fue en esos mismos años (1978 – 1979) que escuché por vez primera la petición de “¡legalize it!”, 1978 0 79, en voz de Peter Tosh, cantante jamaicano y ex miembro de The Wailers (Bob Marley).

Las políticas represivas del combate el consumo no han funcionado nunca en Dominicana. Desde sus orígenes hasta hoy donde huelgan denuncias de “plantar drogas” a jóvenes íntegros del barrio, hasta microtraficantes “quitao” a los que ya no les es rentable vender y sobornar autoridades. Son desgarrantes, inhumanas, generando en ellos (víctimas) y en nosotros un rencor contra los llamados a ser respetadas autoridades.

Como es usual en opiniones de este digital, remito a los lectores a investigar y particularmente ¿por qué fue prohibida, en primer lugar? Los refiero al trabajo de los intereses industriales y económicos que llevaron a Historia de la ilegalización de la marihuana por dinafem.org

Durante la década de los 80s, conocí grandes amigos, muchos de ellos hoy casi hermanos. Vi como algunos de ellos eran detenidos y arrestados por un “joints” o “dime (tabaco por valor de $10.00)“. Uno de ellos pasó dos años en la cárcel La Victoria por confiscársele un “un fino” de RD$20.00 pesos. Corría el 1986 o 1987, si mal no recuerdo.

En República Dominicana opera la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El historial de dicha dirección habla por misma. La cantidad de miembros cancelados por “inconductas y negocios con el narco“, supera la cantidad de sus miembros activos.

Contamos con aviones Tucanos, embarcaciones, lanchas rápidas de intercepción de contrabandos del narcotráfico, vehículos terrestres, helicópteros al servicio de la misma lucha y combate. Sin embargo, no existe una sala, ni una cama para enfermos adictos, no son asegurados por ninguna cobertura de seguros y los hogares de acogidas (Hogares CREA) que operan gratuitamente a nivel nacional y de forma lastimosa, sus internos deben salir a las calles como vendedores ambulantes de chucherías. Hogares CREA (local) ni siquiera cuenta con un modesto apartamento en la famosa ‘Torre ATIEMAR‘ (énfasis en noticia local). DESPENALIZACIÓN / LEGALIZACIÓN

República Dominicana está encasillada como ‘paraíso del narcotráfico‘, sus instituciones no son confiables para ningún organismo Int’l del combate y ¿“Por qué desde Haití, país vecino, ‘almacén de la droga’ no la trafican hacia allá (EE. UU.)“? Porque Haití no tiene instituciones. Ya es el tiempo de dejar de permitir que los EE.UU. ‘nos bañe y nos vista‘, ya es tiempo de ponernos pantalones largos e iniciar el debate de la despenalización para terminar en la LEGALIZACIÓN.

Ya es tiempo de olvidar el absurdo de ‘Guerra contra el narcotráfico‘ y pasar a discutir con los entendidos, de que se trata de un tema de consumo, de que es un tema de SALUD PÚBLICA, incorporar al cuerpo de psiquiatras, médicos en general. Que el Estado considere el cobro de impuestos para de ‘una yerba que se fuma‘ o de ‘un polvito que se mete por la nariz‘ de regular la calidad, dosificación y la reinversión económica de inmensos capitales y ‘lavarlos‘ en inversión de la salud del mismo ciudadano, al final dicha práctica recreativa de algunos ciudadanos, saldrá en una menor destrucción del Narcoestado, ya es tiempo, finalmente de luchar por salvar al adicto (enfermo) no delincuente y como el “quitao“, legalizar la vaina, dejando a la mega int’l industria del narco, viendo narco novelas.

Comisión Global de Políticas de Drogas

El pasado 9 de septiembre del 2018 se presentó en Nueva York el informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas titulado “Asumiendo el control: caminos de políticas de drogas eficaces”. La Comisión, formada por personalidades políticas mundiales, premios Nobel y científicos, entre las que se encuentran expresidentes como Ernesto Zedillo, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ruth Dreyfuss y el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, entre muchas otras, se suma al consenso regional sobre la necesidad de un nuevo enfoque para abordar los problemas asociados a las drogas. Informe de la Comisión

“Nos impulsa el sentido de la urgencia. Existe un reconocimiento general de que el sistema actual no está funcionando, pero también la conciencia de que el cambio es posible y necesario. Tenemos la convicción de que la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS) será una oportunidad histórica para discutir las limitaciones del régimen de control de los estupefacientes, identificar alternativas viables y alinear el debate a las discusiones en curso sobre la agenda de desarrollo y derechos humanos posterior al 2015“, expresò el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardozo.

of-am

