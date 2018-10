Lecturas de las elecciones de la ADP

La actitud asumida por el derrotado presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, es la correcta; reconocer el triunfo de la plancha de la profesora Xiomara Guantes, era lo que tenía que hacer sin ningún rodeo ni pataleo; eso es un gesto de nobleza que inspira respeto a la persona del profesor Eduardo Hidalgo.

Ahora bien, sin ser pijoteros, leamos a profundidad: la ADP, que en inicios se llamó FENAMA (Federación Nacional de Maestros), y que enfrentó de manera abierta al profesor Juan Bosch, primer Maestro que dirigió los destinos del Estado Dominicano, debe hacer un serio cuestionamiento de sus métodos de lucha y de la participación de la masa magisterial en sus actividades.

La ADP tiene una matrícula de 108,179 maestros registrados como miembros; de los cuales fueron a ejercer su derecho al voto solo 21,224 maestros, eso es solo un 19.62% de los registrados en el gremio; esto significa que el 80.38% de los profesores pertenecientes al sindicato no se interesó en elegir a nadie para dirigirlos.

De esos 21,224 profesores que fueron a las urnas, la profesora Guantes consigue en alianzas con otras planchas que le apoyaron 11,723 votos, lo que es un 55% de los votos emitidos en el certamen, y el profesor Hidalgo 8,334 sufragios para un 40%; entendemos que tanto el 55% de la plancha ganadora, como el 40% de la perdedora, son del pobre 19.62% que respondió el llamado de las urnas, no de la totalidad de maestros inscritos en el gremio.

El peor error que puede cometer un ser humano, es engañarse a sí mismo; los profesores no deben dejarse envolver por quienes les están dando lecturas politiqueras a los resultados de las elecciones recién pasadas; es claro que el magisterio no estaba representado por Hidalgo, pero los poquitos votos más de la profesora Guantes tampoco pueden ser la representación de una masa de 108, 179 maestros; esto no significa que ella no debe dirigir la ADP, pues Hidalgo estuvo ahí con menos apoyo.

Para quienes entonando cantos de sirenas, quieren comparar y transferir los resultados del certamen magisterial al político electoral, les dejaré algunos datos estadísticos de las últimas décadas en las elecciones presidenciales de la República Dominicana.

Porcentajes de participación electoral en el 1996, del total de los inscritos para votar en la primera vuelta de esas elecciones, votó un 78.6%; y en la segunda vuelta un 76.8%.

En el año 2000, la participación electoral fue de un 76.1 del universo de los registrados para votar; en el 2004 fue de un 72.84; en mayo del 2008 votó un 71.36; en las elecciones del 2012, la polarización de esa contienda favoreció tanto la participación que la inscribe en la más alta de estas dos décadas, 84.99% del universo de votantes.

En el certamen del 2016, hubo un descenso en el nivel de participación que se puede atribuir a la falta de incentivo de la oposición sobre sus electores; el porcentaje aunque fue más alto que lo normal de otros países, bajó a un 69.60% nada despreciable.

Con esto demostramos que una cosa es el gremialismo, y otra cosa muy diferente es la política electoral; quienes quieran confundir una cosa con la otra, solo cosecharán el vacío de sus argumentos, y la angustia de sus derrotas.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.