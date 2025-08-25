Lazareños celebran el aniversario 62 del club en USA

Wilfredo –Felinche—Soriano

NUEVA YORK.- La comunidad de lazareños residentes en Nueva York y Nueva Jersey concluyó el sábado las actividades conmemorativas con el 62 aniversario del San Lázaro con el Juego del Recuerdo entre jugadores que vistieron esa camiseta, directivos y fanáticos del legendario club.

El evento fue realizado en la residencia de Charles Japa, un empresario de la salud que mantiene inalterable sus raíces y amor lazareño.

Wilfredo –Felinche—Soriano, uno de los organizadores del junte, destacó que este nuevo aniversario de la prestigiosa entidad tuvo especial dedicatoria a Tony Pérez, primer secretario general del club, exintegrante de la Selección Nacional de Natación y primer secretario general, quien falleció hace poco.

Resaltó que Tony y Jesús Díaz, otro de los fundadores, sirvieron de garante para el alquiler del primer local del club, cuyo pago era de 12 pesos mensualmente.

Manifestó que la semana aniversario han incluido karaokes, visitas a la playa y a Codio Cigar, la tienda ubicada en Nueva Jersey propiedad de Fausto Codio, quien este sábado obsequió puros a los asistentes al Juego del Recuerdo.

También participó Rafaelito Codio, presidente de la Junta de Vecinos del Barrio San Miguel, que hace frontera con Jobo Bonito.

La nota musical la puso el DJ Kelvis Castro y los cantantes Carmen, Alejandro, Pedro y Víctor.

Igualmente, una charla del historiador Eurípides Pichardo, un exjugador y entrenador de San Lázaro y San Carlos, que desde hace un tiempo reside en Lawrence, Massachusetts.