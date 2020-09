Lavado de Activos 101

Como asignatura obligada hoy día, la actividad del Lavado de Activos se ha convertido en la comidilla cotidiana y espeluznante del entorno político y económico moderno.

El origen y destino de fortunas impensables, nos plantea un reto formidable, lleno de acertijos de evasión y elución.

Estos dos adjetivos operacionales del Lavado de Activos (LDA), constituyen el basamento legal de la clasificación de este delito, cuya principal diferencia es que:

1- En la Evasión Tributaria el sujeto realiza el hecho generador del impuesto que crea la obligación tributaria , pero no cumple con ella, violando así la Ley en forma directa.

2- En la elución Tributaria, el contribuyente evita la generación de la obligación tributaria, arrebatándole al Fisco la oportunidad de un resarcimiento legal, a través de artilugios de paraísos fiscales y compañías de carpeta offshore, que hace prácticamente imperceptibles el origen y destino de esos ingresos.

Durante los últimos decenios, esta actividad ha cobrado un énfasis inusual debido al incremento del trafico de estupefacientes y al uso ilícito de las arcas estatales, provinciales y municipales.

De repente, los ¨Generadores¨ de estas riquezas se vieron imposibilitados de colocar este dinero negro y es ahí donde surgen las compañías de abogados especializados en la creación de compañías de carpeta, siendo la más famosa la oficina de abogados de Mossack Fonseca en Panamá . Esta empresa, según los Panamá Papers (1977-2018), logro constituir más de 214,488 firmas en 21 paraísos fiscales diferentes, beneficiando a mas de 20,000 clientes.

Su cartera registrada sobrepasa los US$239,000,000,000.00 (Doscientos Treinta y Nueve Mil Millones de Dólares Norteamericanos). Hasta el escandalo del 2018, esta compañía operaba en 40 países, incluyendo China donde tenía 9 oficinas de ¨servicios empresariales¨.

Este periplo Jurídico-Empresarial es solo la primera arista del entramado para ocultar el dinero negro.

Un sistema financiero corporativo se hacia eminentemente necesario para canalizar estas fortunas huidizas.

Recientemente, se destapo un escándalo, de índole de encubrimiento bancario, gracias al due diligence de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN). Cito un parte noticioso de EFE:

¨ La investigación ofrece una visión sin precedentes de la corrupción financiera mundial, con los bancos haciéndola posible y las agencias gubernamentales viendo cómo florece».

¨Además, el l Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), llegó a conclusiones similares tras su propia investigación, y más de 100 organizaciones mediáticas en 88 países. Según el reporte, en las actividades financieras ilícitas están involucrados bancos como JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Citibank, Bank of America y American Express, Deutsche Bank y BNY Mellon, que siguieron moviendo dinero de los sospechosos criminales incluso después de ser procesados o multados, inclusive, de la empresa Al Zarooni Exchange, basada en Dubái, que fue acusada del blanqueo de dinero de los talibanes¨.

A todo esto la FinCen alega que la revelación de estos documentos es ilegal por ¨perjudicar¨ las investigaciones en curso.

Las instituciones supuestamente involucradas, canalizaron fondos negros por un to tal de US$239,000,000,000.00 (Doscientos Treinta y Nueve Mil Millones de Dólares Norteamericanos), durante el periodo de referencia.

¿PURA CASUALIDAD CON LA CIFRA ANTERIOR?

Como el lector podrá apreciar, el origen y uso del dinero negro no es un fenómeno espontáneo, es una operación muy bien estructurada, donde se confabulan no solo compañías de abogados, si no también instituciones de intermediación financiera.

Los entes o entidades que originan y colocan esos fondos negros, son muy variopintos. Sin embargo, los grandes jorocones son los que dominan el mercado, donde hay implicados que van desde corporaciones y empresas bélicas y belicistas, hasta estados nacionales.

Este entramado ha dado origen a un apalancamiento exógeno que tiene más poder económico que los bancos centrales de muchos países, por no decir que tienen el poder de abortar regímenes legalmente constituidos.

En otras palabras, representan un enclave económico muy poderoso, casi imposible de detectar. Sólo la impronta de un periodismo responsable podrá ponerle freno a estos.

