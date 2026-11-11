Latin Grammy reconoce trayectoria de Chichí Peralta

LAS VEGAS. – El músico dominicano Chichí Peralta recibió el Premio a la Excelencia Musical del Latin GRAMMY 2026, otorgado por la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento a sus más de cuatro décadas de trayectoria y sus aportes a la música latina.

La distinción fue entregada durante la ceremonia de los Premios Especiales, celebrada en Las Vegas, como parte de la 27.ª Semana Anual del Latin GRAMMY.

Peralta ha desarrollado una propuesta musical que denomina World Latin Music, caracterizada por fusionar ritmos afrocaribeños con sonidos y tradiciones de África, Asia y otras regiones del mundo, proyectando la identidad dominicana internacionalmente.

Durante su discurso de aceptación, recordó sus primeros acercamientos a la música a los cuatro años, cuando fabricó una tambora con envases de aceite de cocina. Su padre, Eugenio Peralta Sterling, le regaló posteriormente su primer instrumento, gesto que marcó el inicio de su carrera artística.

El músico también destacó la importancia de preservar las raíces culturales y mantener la creatividad como motor de exploración. Entre sus trabajos figuran fusiones del merengue con ritmos senegaleses, instrumentos armenios e influencias japonesas.

Al frente de Chichí Peralta & Son Familia, alcanzó proyección internacional con temas como “Procura” y “Amor narcótico”. En 2001 obtuvo un Latin GRAMMY por el álbum …De vuelta al barrio, en la categoría Mejor Interpretación Merengue, y en 2006 recibió una nominación por Más que suficiente.

El artista prepara ahora Endorfina, su sexto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

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