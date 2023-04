Las Tics y redes sociales generan más democracia

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

Se habla mucho de la democracia líquida como la capacidad que han desarrollado las redes sociales para converger en la cotidianidad interactuando desde publicaciones de mensajes, de fotos, temas sociales, políticos, económicos y medioambientales. Esa apertura nueva, a la libertad de expresión, la trajeron Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, YouTube, Tic Tock, entre otras e introduce un concepto nuevo de democracia que no es más que el uso de las TIC (informática, Internet, computación móvil y telecomunicaciones).

Esto ocurre para crear espacios de diálogo y reflexión social, acceso a información de sujetos políticos (planes de trabajo, ideología), ejercicio de los derechos de participación/políticos, y mejora de los procesos electorales en la relación existente entre ciudadanos, sujetos políticos, e instituciones electorales.

Es la democracia que usan las nuevas tecnologías de la información y los medios alternativos de comunicación, para satisfacer sus necesidades en beneficio de todos, y para mejorar procesos dentro de una democracia representativa. Es una forma de desarrollo político o de encare político que aún está en su infancia, y es tema de variados debates y enfoques en relación con gobiernos, grupos cívicos, y sociedades, a lo largo y ancho de este mundo, lo cual se trató como tema importante en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes y jefas de Estados.

Los hechos que ocurrieron el pasado domingo en los alrededores del palacio de justicia con el choque de agentes de la policía y militantes del Partido de la liberación Dominicana (PLD), la ocurrencia del lanzamiento de bombas cerca del patio de la casa nacional, dieron un cambio radical a la información que debieron servir los medios de comunicación al día, que era sobre la importancia de la celebración de La XXVIII Cumbre de Jefes y Jefas de Estados Iberoamericanos, pero ocurrió todo lo contrario.

En el desarrollo de la democracia líquida, que se pinta en ese escenario con toda la presencia de los medios de comunicación, entra en cuestionamiento el impacto de los resortes movidos desde el poder político queriendo enviar un mensaje, sin embargo, ese mensaje puede ser variado por hechos que tengan mayor interés mediáticos y a través de los medios de comunicación ser ignorado por los actores sociales y políticos.

La democracia tradicional está instituida para representar a la gente a través del voto directo de los ciudadanos en los tres poderes del estado, al propiciar la integración y participación de manera igualitaria y a garantizar los derechos fundamentales, como son salud, educación, empleos, viviendas, el derecho a protesta pacífica y seguridad ciudadana; en la democracia líquida no se necesita que haya elecciones, con solo publicar una opinión se hace sentir la voz del pueblo.

Es que el sentido de la democracia es percibido de manera diferente por los actores de las redes sociales(donde la mayoría busca un “Me Gusta” para posicionar sus ideas) a cómo lo ven los responsables de crear y mantener los espacios democráticos dentro del marco de la ley, que le da legitimidad y debiera mantener una distancia entre el poder mediático, llámese poder fáctico-táctico – represivo.

Quienes ejercen el poder deben comprender que una acción de ellos vale por 10, en comparación con la de los gobernados, que 10 acciones valen por una. Sin embargo, como los gobernados son muchos, sus acciones tienen mayor impacto entre los ciudadanos. Todo funciona de manera inversa. Cuando los gobernados lo hacen actúan por multitudes y cuando los que ejercen el poder se expresan, sus fuerzas fácticas son menores, pero en términos políticos siempre el responsable es el gobierno.

El gobierno le falló al pueblo en el montaje de La XXVIII Iberoamericana que se celebró del 24 al 26 de marzo del 2023, cuando en plena organización del evento más importante que celebra en América Latina y el Caribe, tres hechos lo empañaron: el arresto de tres exministros, las protestas en el palacio de justicia y el enfrentamiento de la policía nacional contra militantes del PLD. Peor de ahí, no le podría ir al gobierno con la torpeza que lo manejaron los servicios de inteligencia y la policía nacional, así como también los asesores del gobierno quedaron muy mal parados…

Estos grandes espacios están imponiendo lo que quiere la gente y cada día prueban en las redes, cuáles temas hacen tendencias y he ahí entra un poder omnipresente que influencia la toma de decisiones de los poderes del estado y ahí es que podemos hablar de democracia líquida, donde todos somos atraídos a coincidir en pensamiento, que no necesariamente son los que queremos que sucedan (en la familia, la política, etc.). Así, las movilizaciones de la marcha verde tuvieron sus éxitos en esas redes sociales.

Los gobiernos deben tener cuidado sobre la gestión de políticas públicas que garanticen el estado de derechos instituido por la constitución de la nación y las leyes y mire con mucha atención el desarrollo de una nueva democracia o sea la democracia líquida y que esta es sentida en cuanto colinde con la democracia representativa.

En conclusión, la nueva democracia se nutre de las Tics y tiene el potencial de transformar la forma en que los gobiernos toman las decisiones, y los ciudadanos con su participación, cada día exigen más democracia y transparencia, en un mundo sumergido en la diversidad y el populismo. El gobierno debe dar muestra de que está cumpliendo con los cuatro pilares de la democracia: 1. Libertad de asociación; 2. Libertad de expresión; 3. Libertad de voto; 4. Libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo.

