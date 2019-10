Las Primarias y la crisis del PLD

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) atraviesa por una gran crisis, como resultado de las Primarias Abiertas, transparentes y bien organizadas, pero desconocidas por el entonces precandidato, doctor Leonel Fernández Reyna, perdedor de Gonzalo Castillo, quien cuenta con el respaldo del líder de una de las facciones de esa entidad, el Presidente Danilo Medina.

Desde hace algún tiempo, el doctor Fernández Reyna perdió el sentido del líder moderado, para ocupar la posición de hombre violento, lo que nunca fue su estilo. Su moderación le sumó mucha simpatía entre todos los sectores.

Unirse a opositores para presentarse frente al Congreso Nacional controlado por su PLD y dirigir una protesta, así como otra a la Junta Central Electoral (JCE), integrada por prestigiosas personalidades, incluyendo a su presidente, amigo fiel del ex jefe de Estado, doctor Julio César Castaños Espaillat, una persona totalmente equilibrada, lo coloca en una figura cuestionable.

La forma agresiva que está actuando Fernández Reyna, cuestionando el trabajo de su amigo, el presidente de la JCE, lo coloca de espalda a la sociedad.

Una sociedad que ya se manifestó a través de su apoyo al proceso de Primarias, como fue la propia JCE, los empresarios, los obispos y otras instituciones incluyentes.

Por la relación personal que hay entre el presidente de la JCE y el doctor Fernández Reyna, la “herida” que tiene el funcionario electoral podría ser muy profunda.

Pero es importante reconocer que el honor está primero que cualquier beneficio de amistad. ¡Eso es lo que está demostrando el presidente de la JCE!

La JCE fue capaz de hacer todo lo que el doctor Fernández le pidió. Primero le solicitó que se contara el 20 por ciento de los votos y así lo dispuso. Luego que fuera el 50 y también lo dispuso. Horas después solicitó que fuese el 100 por ciento de los votos y también lo hizo. Ahora es que se le haga una auditoría forense a los equipos usados en las elecciones y también lo dispuso.

Las contaderas de los votos físicos todo salió como los electrónicos. Ya la JCE proclamó a Gonzalo Castillo y a Luís Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). El ex presidente Hipólito Mejía ya felicitó a Luis Abinader, pero Leonel sigue haciéndoles críticas a su PLD, a la JCE y a Gonzalo, en violación a la Ley de Partidos y Movimientos Políticos.

Pero eso es la historia. El gran problema ocurrirá cuando se haga la auditoría forense, que no hay ninguna duda de que dará los mismos resultados de las demás investigaciones y será la culminación del liderazgo de Leonel Fernández. Hay muchos de los candidatos leonistas que están preocupados y le están haciendo saber a Fernández Reyna que observe fríamente la actual crisis.

Después de esa investigación no habrá más acuerdo para la elección del presidente del PLD, como ocurrió antes, que aunque Danilo Medina ganó el control de los Comités Políticos y Central, los danilistas no postularon a ningún candidato para dirigir la organización política, ratificando a Leonel en la presidencia.

El sector del Presidente Danilo Medina, ampliamente mayoritario a lo interno y externo del PLD, está en silencio esperando que Leonel Fernández acabe de perder la otra parte del liderazgo que todavía le queda, lo que sucederá cuando se produzca el resultado de la auditoría forense a los equipos electorales.

¡Los mismos que les produjeron la victoria al senador Félix Bautista, que derrotó a la hermana del Presidente Medina (Lucía), en San Juan de la Maguana, a Abel Martínez, de Santiago, a Anyolino Germosén, de Tamboril, y a otros miembros del equipo de Fernández Reyna!

Vamos a suponer que aparezcan irregularidades en la auditoría forense, que desde ahora podemos afirmar que no, la norma dice que hay que hacer elecciones nuevamente para todos, en virtud de que las Primarias se hicieron con esos mismos equipos. Y si aparecieran irregularidades, todo el proceso quedaría contaminado.

Dada esa circunstancia, el sector leonista recibiría todo el peso económico y político del gobierno en su contra, lo que haría imposible que los seguidores del ex Presidente de la República (los que ganaron candidaturas), puedan volver a obtener esos triunfos. Eso le ofrecería un manjar de más oportunidades al sector de Danilo Medina, el cual descargaría todo su poder en contra del leonelismo.

Simplemente, porque los leonistas estarían agotados económicamente y los danilistas seguirán contando con el poder para imponerse, sin robar ni hacer uso inadecuado de los recursos del Estado, sino disponiendo obras o soluciones a problemas sociales a favor de los sectores más necesitados, actividades para las cuales se contaría con parte del presupuesto de este año y completo para el 2020.

El sector leonelista también está ignorando que si los funcionarios de la JCE están cumpliendo con todas sus peticiones, es porque no hay ninguna irregularidad en el proceso de Primarias.

¿Pero esa “guerra interna” es lo que le conviene al PLD? Evidentemente que no. Lo que, para fines de las elecciones del 2020 le conviene al PLD, es que una comisión de sus dirigentes más incluyentes, como son Euclides Gutiérrez Féliz, Lidio Cadet, Ramón Ventura Camejo, José Ramón Fadul, Miguelina Germán y otros, le pida una reunión a Leonel Fernández para tratarle la peligrosidad de la actual situación.

Si hay inconvenientes para el logro de una reunión directa con el ex presidente Fernández, entonces esa comisión debe discutir la situación y acercarse a veterano mediador, monseñor Agripino Núñez Collado, para comenzar una mediación salvadora de la crisis.

Si se espera el resultado de la investigación de la auditoría forense, el PLD perderá a uno de sus principales protagonistas, como lo es el doctor Fernández, en virtud de que su credibilidad quedará totalmente sepultada. ¡Y deshacerse de Leonel Fernández no es la salvación del PLD!

Es mejor para el PLD, que un sector de la población mantenga la duda de si ocurrió o no alguna irregularidad, que la eliminación política del ex Presidente Fernández. Todos sabemos que Gonzalo Castillo requiere de un PLD unido, no sólo del respaldo del sector danilista, sino de todos los peledeístas y la mayoría de dominicanos.

Leonel sigue sin entender que Gonzalo Castillo recibió el apoyo de la mayoría de campesinos, empresarios, industriales y sectores sociales en los cuales el gobierno del Presidente Medina continúa haciendo historia con las inversiones en los sectores productivos, que no fue el fuerte del régimen de Fernández Reyna, como lo fue el Distrito Nacional. Eso produjo que después de las 4:00 de la tarde el 6 de Octubre, día de las Primarias, cuando comenzaron a llegar los reportes digitales, sencillamente Gonzalo Castillo mantuvo su ascenso de votos sin detenerse. ¡Así ganó!

Y el sector Fernández necesita de la unidad interna para sobrevivir a la actual crisis. Los leonistas deben entender que manejaron pésimamente todos los procesos antes y después de las Primarias, incluyendo la inquietud de los danilistas para modificar la Constitución de la República, no necesariamente para la repostulación presidencial, aún faltándole cuatro años para los ocho consecutivos como dice la propia Carta Magna, pero sí para habilitarlo para el futuro.

Ya el PLD tiene escogida la mayoría de candidaturas para las elecciones del 2020 y si no hay un acuerdo con el doctor Fernández, que tiene muy malos asesores, el sector del Presidente Medina deberá comenzar con las alianzas. Claro, después que concluya la auditoría forense, si es que Fernández permite que eso llegue a su conclusión, para su lamentable final político.

JPM