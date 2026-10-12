Las niñas dominicanas estudian más, pero persisten desafíos

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SANTO DOMINGO.- Las niñas dominicanas terminan la secundaria en mayor proporción que los varones, pero ese logro no las protege de la violencia, el embarazo adolescente ni de las normas sociales que limitan su desarrollo.

Es una de las conclusiones del Análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes en República Dominicana según sexo y normas sociales, presentado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El organismo advierte que los avances educativos deben ir acompañados de protección efectiva frente a violencia, uniones tempranas y embarazo adolescente. Garantizar sus derechos implica crear entornos seguros, eliminar barreras sociales y asegurar que cada niña desarrolle plenamente su potencial.

MÁS EDUCACIÓN, SIN MAYOR PROTECCIÓN

El 71,4 % de las adolescentes completa el segundo ciclo de secundaria, frente al 51 % de los varones. Aun así, el embarazo adolescente sigue siendo una barrera: el país registra 53 nacimientos por cada 1.000 niñas de 15 a 19 años.

A ello se suma que una de cada cuatro adolescentes de 15 a 19 años ha faltado a la escuela, al trabajo o a actividades sociales durante la menstruación por falta de apoyo y condiciones adecuadas para su gestión.

VIOLENCIA MARCA TRAYECTORIAS

Más de tres cuartas partes de las adolescentes reportan haber vivido algún tipo de violencia durante su infancia y adolescencia, y casi la mitad describe abusos en el entorno escolar.

Las niñas y adolescentes de 10 a 19 años presentan la mayor prevalencia de agresión sexual entre toda la población infantil y adolescente.

AVANCES QUE SOSTENER

El informe destaca avances como la prohibición del matrimonio para menores de 18 años, vigente desde la reforma de 2021 al Código Civil, y la política nacional de prevención de uniones tempranas y embarazo adolescente con horizonte a 2030.

No obstante, persisten normas sociales y desigualdades que limitan el alcance de estas medidas, especialmente para niñas rurales, migrantes y con discapacidad.

UNICEF plantea fortalecer políticas públicas, coordinación interinstitucional y acciones de prevención y acompañamiento para que los avances normativos se traduzcan en mayores oportunidades y protección efectiva para todas las niñas y adolescentes.