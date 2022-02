Las finanzas de la Izquierda y las demandas populares

Toda organización, con cierto tipo de estructura, consta de un Departamento de Finanzas que prepara, junto a los ejecutivos, los presupuestos y los pronósticos de las entradas de recursos económicos. Este departamento asegura, además, la provisión adecuada y oportuna de fondos para las operaciones de la organización y coordina el seguimiento de los ingresos y gastos, entre otras funciones.

En el caso de nuestras organizaciones de Izquierda, la gran mayoría no han tenido, no tienen, ni piensan tener un Departamento de Finanzas.

¿La razón? Sencillamente porque carecen de los recursos que ameriten un “Comité de Finanzas”.Históricamente, los ingresos de las Izquierdas dependían de las ventas de sus publicaciones oficiales, las cuales, en forma de periódicos, revistas y panfletos informativos, ponían a circular con cirúrgica regularidad para educar al pueblo y asegurar un flujo constante de recursos.

Otras formas de acumulación de fondos eran las regulares donaciones por parte de los seguidores y simpatizantes y las clásicas cuotas de los miembros, quienes eran además, responsables de vender y, a veces regalar, las publicaciones producidas por sus organizaciones.

Pero los tiempos han cambiado y, aunque aún se publican físicamente algunos periódicos, los balances económicos obtenidos no pasan de ser “algunos centavos”. ¿Y quién necesita un Departamento de Finanzas para manejar “algunos centavos”?

Otra forma de ingreso eran las cuotas de los miembros. Desgraciadamente, esa forma de colectar fondos ha sido forzada a decaer y, por la eterna pobreza en la que han sumergido al pueblo dominicano, el sentido común ha convertido esa modalidad en una “inmoralidad”. ¿Cómo les pide una organización a sus miembros que dejen de comprar leche, para sus niños, para que paguen por una membresía?

En nuestro país, los hijos de machepa no tienen dinero para pagar cuotas, lo que sí tienen es tiempo, ¡y mucho! Pero, ¿quién necesita un Departamento de Finanzas para manejar el tiempo de sus miembros?

Y de las donaciones ni hablar, pues a pesar de los adelantos tecnológicos, a pesar de la explosión en el uso de los medios sociales en República Dominicana, las donaciones a las organizaciones de la izquierda son casi nulas.



¿Alguna vez se ha preguntado por qué es que no ve anuncios en vallas, en periódicos nacionales, en programas televisivos o en los medios sociales vendiéndole los beneficios de un gobierno de izquierda?

¿Se ha preguntado por que estas organizaciones han disminuido su política de servicios a la comunidad?

La respuesta es simplemente, porque no tienen los recursos necesario para hacerlo.

Lo que sí tienen es tiempo y presencia física.



¿Se ha preguntado por qué las manifestaciones, las protestas callejeras, las caminatas, las vigilias y las huelgas son siempre bien concurridas?

Porque los pobres, a pesar de que no tienen recursos económicos, tienen tiempo, tienen pique, tienen coraje, tienen ganas y tiene las esperanzas de que un día, esas organizaciones de izquierda, puedan representarlos desde el poder.

Pero las evidencias que muestran las ganas de los pobres y su afán en donar y pagar sus cuotas, no con el dinero que no tiene, sino con el tiempo que le sobra, no han sido suficiente para que los patanes en uniformes, las señoronas de la clase “alta” y los gobernantes al servicio de la oligarquía extranjera que son financiados con los recursos del estado entiendan que el pueblo, cuando despierta, no necesita recursos económico para independizarse y, como tsunami, arrasar con todos los que los han forzado a no tener nada que perder.

Finalmente, permítame preguntarle…

¿Cuándo fue la última vez que usted compró una de esas publicaciones para educarse y ayudar económicamente a la izquierda?

¿Cuándo fue la última vez que usted pagó una cuota en una de las organizaciones de izquierda para ayudarla a crecer económicamente?



Y, ¿cuándo fue la última vez, si hubo una vez, que usted hiso una donación a una de esas organizaciones que luchan, sin recursos, por garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo dominicano?

jpm-am