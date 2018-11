Las encuestas de ASISA, GALLUP Y POLNAV en  un escenario de incertidumbre vestida de incógnita

A Jean Alain Rodríguez

Altura moral y profundo humanismo

En la medida mi cabeza se parece ya a un bohío, a un poblado de canas bailando fieramente corporal a una suave balada de cenizas de otoño, al compás de las melodías del tiempo, me gustan cada vez más las memorias, que son el vuelo del atardecer en los domingos de la vida. Porque cuando leo y escucho a través de medios de comunicación resultados de encuestas diseñadas y elaboradas en factorías, me pongo a evocar a Marcel Proust y su obra maestra “En busca del tiempo perdido”. “… en el instante mismo en que el trago mezclado con migas del bollo mojado (magdalena) en una bebida caliente, tocó mi paladar, me estremecí atento a algo extraordinario que dentro de mí se producía…” evocando recuerdos…Las palabras, la magdalena y el cerebro.

Cuando esos sistemáticos golpes de estado mediáticos de encuestas elaboradas sobre la base de metodología de investigación erradas, son tituladas en esos medios de comunicación que determinado “candidato ganará las elecciones del 2020”, el cerebro pone en movimiento a millones de neuronas en nuestro hemisferio izquierdo para descodificar la sistemática señal y significar la frase “el candidato que ganará las elecciones del 2020”. Frase sistemáticamente titulada en medios de comunicación que es como el bollo (de Proust) mojado en una taza de café caliente que, al tocar el paladar del mercado de votantes, el de los peledeístas y el de la opinión pública, la mente de éstos evoque, recuerde, “al candidato que ganará las elecciones del 2020”, afincándolo en la corteza pre-frontal dorso lateral del cerebro, donde duermen sentimientos, simpatías, emociones, impresiones visuales, que motivan la toma de decisiones. William Thomas expresó que “si actores de la dinámica social definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias”.

Estas encuestas de factorías cumplen con los intereses de quienes las patrocinan. De pronto, –desde el más allá- Séneca, me llamó a mi celular y me dijo: “aquél a quien aprovecha el crimen, es el que lo ha cometido”. O “a quien favorece el crimen, a aquél que lo cometió”.

¿Cómo mentir con estadísticas? Utilizando un sesgo intencional y aplicando errores metodológicos en la investigación.

En tres encuestas difundidas ampliamente a través de medios de comunicación, ASISA, GALLUP y POLNAV presentaron resultados preelectorales a lo interno del PLD que evidencian un “sesgo intencional”. Con 18 días de diferencia en la recolección de datos (1-3 septiembre, ASISA; y 16-21 septiembre, GALLUP y POLNAV 31 octubre) muestran diferencias de 23 puntos en lo referente al candidato presidencial que prefieren los miembros y simpatizantes del PLD para las elecciones de 2020. ASISA, a lo interno del PLD, estima que Leonel tiene una preferencia de 62% y Danilo un 17%, GALLUP, 18 días después estima que Leonel tiene un 38.7% y Danilo un 21.6% y POLNAV que parecería vaso comunicante de ASISA le apunta el 42% a Leonel. Estas tres encuestas tienen dos errores metodológicos en el muestreo estadístico, a saber: 1) Tres encuestas diseñadas para obtener estimaciones en el mercado nacional de votantes, no para obtener precisas estimaciones a lo interno de los partidos políticos; 2) Cada partido político, en especial el PLD que tiene un padrón cerrado de votantes, constituye un mercado en sí mismo, con sus propias complejidades, cuya distribución porcentual a nivel provincial no necesariamente sigue el mismo comportamiento del mercado de votantes, por lo que es un error partir de un diseño muestral general para llegar a lo particular mediante un filtro de simpatía política. Dice POLNAV (hoy Israel Navarro, México, ayer LISA, Colombia) que el 31 octubre, 2018 su investigación se apoyó “en una muestra de 1,207 votantes potenciales en el PLD”. POLNAV hace cualquier cosa. Así, su director Israel Navarro (México) estuvo en el país junto a Diego Pérez (Colombia) director de Laboratorio de Investigaciones Sociales Aplicadas (LISA) donde expusieron una investigación que realizaron en el país del 18 al 23 de diciembre 2015. Navarro dijo: “resultados obtenidos a través de una plataforma digital que envió medio millón de mensajes a celulares con whatsapp”.

En rueda de prensa nunca pudo responder de dónde obtuvo ese medio millón de cibernautas. Ni cuál fue el margen de error. Ni en qué parte del país residen. Ni cuál es su clase social, ni a cuáles partidos pertenecían. En fin.

Busqué en Colombia quién era LISA y no apareció por parte. Busqué en la red, y estos “expertos” no eran inquilinos de ella. En enero 2016, Navarro dijo: “esta encuesta es más efectiva y poderosa que la encuesta tradicional”. Es decir, la misma encuesta que el presenta hoy “con una muestra de 1,207 potenciales votantes”. Ahora me llega a la memoria la canción “La lisa” en la voz del cieguito de Nagua: -“Yo salí a pescar una noche oscura y se me fue la lisa después de segura”. Salió a pescar otra vez, pero no polná, sino por encargo. Navarro y LISA no acertaron en su cibernautas pronósticos electorales de entonces.

Los simpatizantes del PLD.

No votan en la convención. Solo los militantes inscritos en el padrón electoral interno. En este sentido, para poder ofrecer estimaciones a lo interno del PLD y de cualquier partido con padrón cerrado, se requiere diseñar una encuesta específica para ese partido; hacer lo contrario es manipular la mente del que lee o escucha los resultados de tres encuestas “intencionalmente sesgadas”.

Lo que no revelan estas tres encuestas en un escenario dominado por una incertidumbre vestida de incógnita.

El 19 de agosto de 2018 el Presidente Danilo Medina sorprendió a la opinión pública al decir en un programa de televisión que, “ Aunque ya tiene una idea clara sobre la reelección, fijará su posición en marzo de 2019”. Con esta noticia, el Presidente Danilo Medina cerró las compuertas de un escenario de incertidumbre (alimentado por declaraciones de funcionarios, aliados y precandidatos peledeistas) que ha estimulado a un vasto segmento de peledeistas danilistas a engordar movedizamente las aspiraciones de Leonel. Ese vasto segmento de peledeistas danilistas no había podido desencriptar ni percibir alguna señal de su líder.

Al cerrar esas compuertas selladas con soldadura de acero “el titán de bronce” puso a los partidarios de primarias cerradas a celebrar a puertas abiertas la victoria de su derrota, en el mismo Comité Central del PLD. Brazos alzados y entrelazados incluidos.

“… Yo me fui, pero no me fui…”

Si Danilo Medina va, entonces, grandes núcleos de peledeistas que se fueron momentáneamente a engordar la movediza puntuación de Leonel, regresarán al lugar donde su líder le ordene, cerrando fisuras. Las puntuaciones de Danilo Medina, se revalorizaron en alza a nivel del mercado interno peledeista, 30 días después de que anunciara en el referido programa de televisión que “Fijará su posición en marzo de 2019”. En este sentido, y en el marco de una serie de encuestas que hemos venido realizando desde enero 2018 a lo interno del PLD (muestra 1,200 peledeistas de carnet con sus organismos intermedios y de base), la encuesta del 26-31 de octubre 2018, respecto al anuncio que hará el Presidente Medina en marzo de 2019, se le preguntó a los miembros del PLD, entre otros aspectos, acerca de qué le gustaría que expresara el Presidente, en marzo de 2019, las respuestas fueron las siguientes: que buscara la reelección, el 56%; que le de paso a otro, el 31%; no sabe, 13%.

Cuando al enorme literato y mercadólogo publicista de Borges la Academia le negó tanto el Premio Nobel de Literatura.

Que a fuerza de negárselo, el mercado de intelectuales percibió que ya se lo habían otorgado.

Es la oposición peledeista al Presidente Medina . Que a fuerza de negarle tanto la reelección, el mercado de votantes percibe que esa oposición peledeista ya lo reeligió colocando la reelección en la realidad perceptiva de la mente del mercado. Pues, ¿El presidente ha dicho con sus propias palabras que desea repostularse? Por lo menos, aun no.

El Presidente es de los hombres de la legión de los caracteres excepcionales y un extraordinario estratega de su gloria.

