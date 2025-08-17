Las consecuencias de la ira

El autor es periodista. Reside en San Cristóbal.

“Las consecuencias de la ira, son mayores y más perjudiciales que las causas que la produjeron”.

Marcos Aurelio.

Corren los días, y como protagonistas de nuestras  vidas, actuamos  en diversos escenarios, unos  gratos y placenteros, otros desagradables y dolorosos, que dejan estigmas que  solo  con   el paso del tiempo aprendemos a convivir y compartir espacios con ellos.

Corren los días, porque de eso se trata la vida,  de  una simple  sumatoria de los días vividos, de triunfos y fracasos, de errores y aciertos, de risas y llantos, de penas  y alegrías, entre las esperanzas perdidas y las ilusiones que nacen, así  corren los días.

Entre la nobleza y la mediocridad,  entre la lealtad y la traición, entre la bondad y la maldad, entre el que desiste y el que continúa, entre la abundancia y la escasez,   entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, así corren los días.

Entre el desamparo de muchos  que  a duras penas subsisten y la opulencia de  tantos que   perciben que sólo para sí,   el mundo existe,  y, que sólo  en su entorno, la existencia es posible,  así corren los días.

Entre los que dicen ser  amigos,  pero   guardan rencores y odios soterrados, a la espera de  la mejor oportunidad para  ponerlos de  manifiesto,    y aquellos  que demuestran que son amigos  sin andamiajes, de forma sincera  espontánea y de corazón abierto. Así corren los días.

Entre los que se levantan  inspirados en  los designios de su ego, y la maledicencia  de sus corazones enardecidos, culpando a los demás  de la animadversión,  enconos y  desatinos que  les ahoga,  así corren los días.

Otros en cambio,  damos gracias a Dios, por la vida, por su gran amor y su inmensa misericordia, y  nuestros pasos y  luchas diarias las encomendamos a él,  porque en las manos sin dudas ni temor está la victoria y todo cuanto esperamos.

“La mejor almohada,  es una conciencia tranquila”. Voltaire.

Con Dios siempre,  a sus pies.

