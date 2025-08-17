Las consecuencias de la ira

El autor es periodista. Reside en San Cristóbal.

“Las consecuencias de la ira, son mayores y más perjudiciales que las causas que la produjeron”.

Marcos Aurelio.

Corren los días, y como protagonistas de nuestras vidas, actuamos en diversos escenarios, unos gratos y placenteros, otros desagradables y dolorosos, que dejan estigmas que solo con el paso del tiempo aprendemos a convivir y compartir espacios con ellos.

Corren los días, porque de eso se trata la vida, de una simple sumatoria de los días vividos, de triunfos y fracasos, de errores y aciertos, de risas y llantos, de penas y alegrías, entre las esperanzas perdidas y las ilusiones que nacen, así corren los días.

Entre la nobleza y la mediocridad, entre la lealtad y la traición, entre la bondad y la maldad, entre el que desiste y el que continúa, entre la abundancia y la escasez, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira, así corren los días.

Entre el desamparo de muchos que a duras penas subsisten y la opulencia de tantos que perciben que sólo para sí, el mundo existe, y, que sólo en su entorno, la existencia es posible, así corren los días.

Entre los que dicen ser amigos, pero guardan rencores y odios soterrados, a la espera de la mejor oportunidad para ponerlos de manifiesto, y aquellos que demuestran que son amigos sin andamiajes, de forma sincera espontánea y de corazón abierto. Así corren los días.

Entre los que se levantan inspirados en los designios de su ego, y la maledicencia de sus corazones enardecidos, culpando a los demás de la animadversión, enconos y desatinos que les ahoga, así corren los días.

Otros en cambio, damos gracias a Dios, por la vida, por su gran amor y su inmensa misericordia, y nuestros pasos y luchas diarias las encomendamos a él, porque en las manos sin dudas ni temor está la victoria y todo cuanto esperamos.

“La mejor almohada, es una conciencia tranquila”. Voltaire.

Con Dios siempre, a sus pies.

