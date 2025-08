«Las benditas guerras»

EL AUTOR es ministro cristiano. Reside en La Vega.

Guerra: «Forma violenta de dirimir un conflicto entre sociedades humanas recurriendo a la lucha armada. 2. Cualquier clase de lucha o de pugna entre personas. 3. Acción encaminada a destruir o poner fin a algo…4.Dar guerra (fam.) causar molestia, dar que sentir….ll Declarar la guerra, notificar o hacer saber una potencia a otra la resolución de tratarla como enemiga; entablar abiertamente lucha o competencia con alguien«… Dicc. L. Encl. 2000..

Todas las guerras tienen una fuente común, que sin duda es el enemigo de Dios y del ser humano: Satanás. Aunque el hombre secular no percibe la existencia de Dios ni del diablo, sin embargo, esa realidad es innegable. Dios nos induce a andar dentro de lo que es bueno, pero Satanás induce al hombre a hacer lo que es malo. El ser humano es el motivo de esas guerras, ambos quieren conquistarnos, Dios para el bien y Satanás para el mal de todos.

La lucha no es contra el humano, sino contra aquel que se manifiesta por los malos deseos. Pablo, el apóstol, escribió: «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes» EF. 6:11, 12.

Podemos mencionar algunos tipos de guerras de acuerdo a las causas, entre ellas las religiosas, como fueron las Cruzadas. Este tipo de guerra surge por diferencias en el pensamiento religioso, en cualesquiera de las religiones vivas que han existido. El cristianismo por su influencia en Europa, durante la Edad, y algunos siglos siguientes, se desarrollaron fuertes guerras para imponerse, pero más que todo fue utilizada como un amuleto.

Las guerras ideológicas, que se manifiestan por ideologías políticas, han sido muy común principalmente en el siglo XX. Entre ellas la primera y segunda guerra mundial. Esas guerras definieron ideologías materialista filosófico en relación a la ideología democrática. Sin embargo, por su contexto tenía influencia religiosa, como forma de lucha entre el idealismo y el materialismo.

Las guerras por causa económica han sido las más frecuentes, durante todos los tiempos. De ahí que, países pequeños se enfrascan en guerras por la economía entre ambos. El poder económico se ha hecho presente casi en todas las guerras. De ahí que, los países tiene que estar muy claros, de no llegar a pelearse unos con otros por los recursos económicos. En este caso priorizar el diálogo y la negociación.

Las guerras geopolíticas son las que han dominado en los últimos tiempos, por el dominio o control de zonas bien definidas en el mundo. Estas, no se fundamente necesariamente en una sola causa, sino que pueden tener múltiples causas, sobre todo ideológicas y económicas. Los países pobres no inician guerras de esta naturaleza, sin embargo, pueden ser usados por otros países de mayor fuerzas económicas, políticas y religiosas.

El ser humano realiza las guerras siempre por motivos carnales, es decir por pasiones que dominan al hombre. Santiago, apóstol, escribió: » De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidias, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites?» Stgo. 4:1- 3.

El ser humano debe evitar las guerras, porque éstas no sólo destruyen lo material, sino a lo más importante al ser humano. El hombre debe usar la inteligencia y sabiduría para aprender a vivir en paz, entendiendo que todos somos pasajeros en este mundo y que el daño que se haga a otros, de eso también se tendrá que dar cuenta al Creador de todas las personas: Dios.

JPM

