Las artimañas de Juan Bosch (2)

POR JULIO HIDALGO

Otra artimaña realizada por Bosch, y narrada por él, fue para obtener dinero del entonces Presidente haitiano Élie Lescot. Dicho dinero sería usado para ayudar a cubrir gastos necesarios en la lucha contra el dictador dominicano Rafael Trujillo.

En la página 41 de su libro “El PLD- Un Partido Nuevo en América”, Bosch cuenta que fue a Haití…

“llevando una carta del presidente venezolano, Rómulo Betancourt, para el presidente de Haití, Elie Lescot. Yo le había pedido a Betancourt que me la diera, pero quien la había escrito era yo, y la había escrito con su aprobación después de haberle explicado por qué yo debía visitar Haití y hablar con el presidente Lescot. “Ya está bueno”, le dije, “de hablar y escribir sobre Trujillo y su dictadura. Ya es tiempo de hacer en vez de hablar. Para hacer necesitamos dinero, y mi plan es obtener de Lescot ayuda económica para encabezar la etapa de preparación de una fuerza que libere al pueblo dominicano de su dictador…”

Esta acción es también narrada por Bosch en la página 228 de su libro “33 Artículos de Temas Políticos”. En la mencionada página Bosch cuenta que:

“Porque pensaba así le pedí a Betancourt una carta de presentación para Lescot y con ella bien oculta entre papeles me presenté en el aeropuerto de la capital haitiana hasta donde había volado con una visa diplomática que me había dado el embajador de Lescot en Caracas a solicitud de Carlos Andrés. Pérez que era secretario del Presidente Betancourt…

Del aeropuerto fui conducido al Palacio Nacional donde me esperaba Gerard Lescot, hijo del presidente de Haití y Subsecretario de Relaciones Exteriores. El hijo me llevó al despacho de su padre, a quien le entregué la carta de Betancourt; la leyó y me preguntó a qué se refería el presidente de Venezuela con las palabras en que le pedía hacer lo que estuviera en sus manos para complacer una petición que yo iba a hacerle, y le respondí que lo que le pedía era una ayuda económica de 25 mil dólares para usar ese dinero en la lucha contra Trujillo. Lescot fue muy discreto y no me interrogó sobre el uso que pensaba darle a esa cantidad de dólares…”

Nótese que en la primera versión, Bosch dice que él escribió una carta para solicitarle ayuda al Presidente de Haití, y le pidió permiso a Rómulo Betancourt para solicitarla en su nombre. En la segunda versión dice que él le pidió a Betancourt una carta de presentación, la cual le llevó a dicho Presidente. Pero, al parecer la carta no hablaba de dinero, ya que el Presidente haitiano le preguntó que qué era la que quería y Bosch dice: “le respondí que lo que le pedía era una ayuda económica de 25 mil dólares…”

Resulta extraño que meses después Lescot, quien ya no era Presidente de Haití, le pidiera a Bosch que si quedaba algo de los 25 mil dólares, se lo devolviese. Según el mismo Bosch:

“Lescot llevaba ya algunos meses viviendo en Cánada, cuando un día llegó a la pequeña casa del barrio Almendarez en que yo vivía, su hijo Gerard con una carta del padre en la que me decía que si yo no había usado el dinero que me había dado, que se lo enviara con el hijo pues lo necesitaba para poner en marcha una pequeña fábrica de corbatas que había organizado como una empresa familiar. Le expliqué a Gerard que de los 25 mil dólares sólo quedaban algo más de 3 mil; que 12 mil se habían usado en comprar un avión DC-3, unos 8 mil en adquirir un Cessna y un AT-3, y 1 mil 300 en honorarios por inspección de ese equipo…”

Más adelante Bosch dice que parte de estos incidentes son narrados en un informe secreto elaborado por el Agregado Naval norteamericano en Haití, que dice entre otras cosas que dicho Agregado “fue testigo de una transferencia de fondos en efectivo muy grande, en billetes de $20, a Juan Bosch, un exiliado político que estuvo en Haití por un período de dos días…”

“…Es totalmente posible que el uso de los fondos para tal propósito podría coincidir con el deseo, supuesto, del Presidente de enviar fondos familiares al exterior, así como podría existir un convenio de que, por cierto monto, estos fondos le fueran devueltos al donante por los exiliados anti-trujillistas, pero fuera del país».

