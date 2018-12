Las 40 canciones que más sonaron en 2018, según el Chequeador.com

SANTO DOMINGO.- Este año 2018, ha sido muy matizado musicalmente, como esta reflejado en los resultados de este Top 40, de Chequeador.com. Este conteo ya lleva 4 años celebrandose consecutivamente, siendo el más reciente este pasado martes 25 de diciembre, a través de Teleuniverso canal 29, en la presentación de las 40 canciones que mas sonaron en todo año 2018, con la conducción de Lady Alvarez.

La primera posición la ocupo Daddy Yankee, con su tema titulado “Dura” con más de 56,684 tocadas, mientras que la segunda posición, la ocupa Raulín Rodriguez, con su bachata titulada “Corazón con Candado” con más de 42,885 tocadas y en la tercera posición, el mrengue “Mi Forma de Ser” de Ala Jaza, con más de 38,684 tocadas.

Este año, el genero bachata siguio siendo líder dentro del Top 40, con 19 bachatas, seguido con 12 temas urbanos, 4 merengues y la salsa continua su decenso con 5 salsas.

Chequeador.com, un sistema de chequeo digital de música en República Dominicana, donde se revisan las principales emisoras radiales Dominicanas, en base a un novedoso sistema digital de detención de audios.

En terminos individuales los bachateros Romeo Santos y Frank Reyes, obtuvieron 4 temas cada uno dentro del Top 40, seguidos por Anthony Santos y Zacarias Ferreira con tres temas ambos.

Tomando en cuenta la cantidad de temas que tienen sonando en las principales emisoras dominicanas Ozuna, se corono como el más escuchado con más de 184,874 tocadas, seguido por Romeo Santos, con más de 156,131 y Bad Bunny, en la tercera posición, con más de 155,726.

A continuación el listado oficial de Chequeador.com:

01- Daddy Yankee – Dura, +56,684

02- Raulin Rodriguez – Corazon con candado +42,885

03- Ala Jaza – Mi forma de ser +38,684

04- Elvis Martinez – Tu rinconcito +36,219

05- Zacarias Ferreira – Ya no te buscare +34,131

06- El Chaval De La Bachata – Hablame de ti +31,535

07- Zacarias Ferreira – El intruso +31,078

08- Michel – Ese tipo soy yo +29,928

09- Becky – Sin pijama +29,426

10- Anthony Santos – Que vuelva +29,358

11- Yiyo Sarante – Me vas a extrañar +28,502

12- Frank Reyes – Veneno +27,191

13- Los Hermanos Rosario – La gente que gasta +25,679

14- Ely Holguin – Medley Aventura +25,292

15- Frank Reyes – Lloro +24,232

16- Romeo Santos – Centavitos +24,209

17- Mozart La Para – Bye bye +24,102

18- Musicologo – Limonada coco +23,146

19- Anthony Santos – Mal educado +23,060

20- Frank Reyes – Mujer de mil batallas +22,743

21- Brytiago – Asesina +22,376

22- Musicologo – Bum bam ven +21,663

23- Jennifer Lopez – El anillo +21,530

24- Yovanny Polanco – Como pagarte +21,321

25- Zion y Lennox – La player +21,220

26- Romeo Santos – El papel (Version marido) +20,628

27- Elvis Martinez – El problema eres tu +20,521

28- Ozuna – Unica +20,152

29- Romeo Santos – Sobredosis +19,699

30- Toño Rosario – Dale vieja +19,616

31- Anthony Santos – Ven a mi +19,596

32- Yiyo Sarante – Probablemente +19,504

33- Romeo Santos – Perjurio +19,348

34- Secreto El Biberon – Real guerrero +19,330

35- Ozuna – La modelo +19,110

36- Frank Reyes – Quien de los dos +18,551

37- Zacarias Ferreira – Asesina +17,985

38- Bad Bunny – Estamos bien +17,783

39- David Kada – No eres la buena +17,366

40- Alex Matos – Como lo hizo, +16,997

TOP 10 DE LOS ARTISTAS QUE MAS SUENAN:

1- Ozuna, 184874 tocadas

2- Romeo Santos, 156131 tocadas

3- Bad Bunny, 155726 tocadas

4- Frank Reyes, 112037 tocadas

5- Natti Natasha, 110625 tocadas

6- Daddy Yankee, 93716 tocadas

7- Zacarias Ferreira, 85944 tocadas

8- Anthony Santos, 85127 tocadas

9- Becky, 72583 tocadas

10- Musicologo, 63580 tocadas

PARA DESTACAR:

El merengue #1, Mi forma de ser, Ala Jaza, con +38,684

El Urbano #1 Dura, Daddy Yankee, con +56,684

La Salsa #1 Ese tipo soy yo, MIchel con +29,928

Bachata #1 Corazón con candado, Raulín Rodriguez, con +42,885

El Tipico #1 Como pagarte, Yovanny Polanco, con +21,321

of-am