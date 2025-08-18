Lanzador dominicano rompe contrato con Astros de Houston

Héctor Neris

HOUSTON.- El pelotero dominicano Héctor Neris anunció que ya no formará parte del equipo Astros de Houston.

De acuerdo a la información publicada este 15 de agosto por el periodista de The Athletic, Chandler Rome, tanto Neris como Cooper Hummel rompieron contrato con la franquicia texana, a mes y medio para que se termine la actual campaña.

«Tanto Hector Neris como Cooper Hummel eligieron la agencia libre en lugar de una asignación directa a la sucursal de Triple A», escribió Rome en su cuenta personal de la red social X.

El dominicano vistió tres uniformes en 2025

Para el experimentado lanzador oriundo de Villa Altagracia, en República Dominicana, esta ha sido la tónica en los meses recientes, dado que Houston Astros fue su tercer equipo en el año. Primero estuvo en Atlanta Braves, donde solo se mantuvo en par de presentaciones.

Más tarde lo tuvo en sus filas el combinado de Los Angeles Angels, estando un tiempo más prolongado, con 21 juegos lanzados, en los que acumuló 14.0 entradas. De ahí recaló en la escuadra texana, la cual era familiar para él, dado que contaba con experiencia previa en la institución, siendo parte del roster que ganó la Serie Mundial en 2022.

Pero su rendimiento distaba mucho de ser aquel que lo convirtió en un pitcher sólido. Para muestra sus números en 12 juegos con Houston Astros, combinado que en este 2025 ha experimentado varias lesiones con sus pitchers.

Allí totalizó 11.2 entradas de labor en 12 cotejos, dejando récord de 0-1, aunque lo más llamativo fue su alta efectividad, de 5.40, al recibir siete carreras limpias y permitir 11 imparables, entre los que se encuentran tres cuadrangulares.

Neris no pudo acoplarse a Houston Astros

En ese espacio que estuvo sobre la lomita de los siderales, ponchó a 15 rivales y otorgó ocho boletos, con un promedio al bate de .283 entre los rivales. Una cifra muy alta en comparación con el average de .219 que exhibió a lo largo de su carrera.

El pelotero dominicano de 36 años ha tenido una trayectoria notable en MLB, con 643 presentaciones, todas como relevista, en la que suma 627.1 episodios, con 775 ponches, 243 boletos y un promedio de carreras limpias recibidas de 3.47, aunado a un récord positivo de 46-43.

Respecto a Houston Astros, buscan mantenerse en lo más alto de la División Oeste de la Liga Americana. Su récord de 68-54 los tiene como líder momentáneo, aunque Seattle Mariners se encuentra inspirado, colocándose a medio juego de diferencia, tras la derrota sufrida ante Baltimore Orioles.

