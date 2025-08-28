La velocista Marileidy Paulino pierde final de Liga Diamantes

Marileidy Paulino

Santo Domingo, 28 ago – La velocista dominicana y campeona olímpica Marileidy Paulino perdió hoy la oportunidad de revalidar por cuarto año su título en la Liga Diamante, al llegar segunda en la carrera final de los 400 metros.

Paulino fue superada en Zúrich, Suiza, por la atleta bareiní, Salwa Eid Naser, quien hizo un tiempo de 48.70, mientras la criolla marcó 49.23

Marileidy ha encontrado una rival a su altura en el momento menos indicado sobre todo porque este segundo puesto llega cuando los atletas necesitan más certezas que dudas.

En menos de un mes tendrá lugar el Campeonato del Mundo de Atletismo 2025 en Tokio.

En una carrera en la que Eid Naser, subcampeona olímpica en París 2024, batió el récord del meeting (48,70 segundos) Paulino salió mal y a los 250 metros seguía en la quinta posición».

En tercer lugar quedó Henriette Jager, de Noruega, quien hizo tiempo de 49.49.

Con tiempo de 48.70 la nueva campeona de la Liga Diamante impuso récord y recordó que su entrenador es el dominicano José Ludwig Rubio.

Marileidy Paulino tiene por delante otra prueba de fuego: prepararse para defender su corona en el Mundial de Atletismo que comienza el próximo 13 de septiembre.

(Con información de Prensa Latina)

