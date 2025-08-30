La Vega: Policía dominicana se incauta drogas y armas fuego
Santo Domingo, 30 ago (Prensa Latina) Sustancias controladas, armas de fuego ilegales y mercancía de contrabando fueron decomisadas por la Subdirección de Investigación de República Dominicana, durante allanamientos realizados en la provincia La Vega, en el centro.
La Policía Nacional precisó en un comunicado que estas intervenciones también permitieron detener a un ciudadano prófugo por homicidio, y recuperar artículos de importancia para investigaciones en curso.
Informó que los casos fueron puestos a disposición de la justicia, y reiteró el compromiso de la institución y el Ministerio Público de seguir trabajando de manera coordinada en acciones de persecución al crimen organizado y a favor de la seguridad ciudadana.
arc/mpv
Empieza a generar más de $8400 en efectivo en línea desde casa, realizando trabajos sencillos en tu tiempo libre. El mes pasado, recibí entre $2740 y $4700+ dólares semanales con este sencillo trabajo desde casa. Únete ahora mismo y gana más dinero en línea cada mes. Sigue el enlace para empezar. Abrir este enlace.
Aquí está mi inicio. _____ ⫸ Www.EarnApp1.Com
JOIN US Everybody can earn 250/h Dollar + daily 1K… Y You can earn from 6000-12000 Dollar a month or even more if you work as a part time job…It’s easy, just follow instructions on this page, read it carefully from start to finish… It’s a flexible job but a good eaning opportunity.tab for more detail thank you……..
For details check ——-⫸****join.money63.com
Chiperos reclutando pendejos