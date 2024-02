La única verdad es la realidad

Yo particularmente creo, que la persona más idónea para analizar un discurso o una alocución, es aquella que tiene la capacidad de desmarcarse de sus pasiones; aversiones, ideologías; militancia partidaria; etc.

Por eso me voy a tomar el atrevimiento de analizar la alocución del pasado jueves 22 de febrero, por parte del Sr. Leonel Fernández, y basaré el análisis en los datos (la realidad).

El ex presidente, en el normal afán de todo el que no ha sido favorecido con los resultados que esperaba, intentó apelar al hemisferio derecho del cerebro (emocional) de la militancia de la Fuerza del Pueblo y aliados, intentando procurar mantener en alto la moral, tanto de su militancia como de sus simpatizantes tradicionales.

Su gran dificultad radica, y para todo el que esté en una situación similar, que la única verdad es la realidad. He aquí varios puntos de la alocución del Sr. Leonel Fernández:

Alega el Sr. Fernández, que el PRM (partido de gobierno) ahora tiene una dualidad. Es decir, que ese colectivo puede inducir tanto a que su gente vaya a votar, como también a que los opositores no lo hagan.

¿Puede un partido (incluso en el gobierno), por más hegemonía que tenga, lograr inducir que sus seguidores vayan a votar masivamente, y al mismo tiempo lograr que masivamente sus opositores dejen de asistir a ejercer su sagrado derecho al voto? ¿En serio?

¿Y si en vez de abstención lo que se reflejó fue un rechazo general al sistema de partidos? ¿O un rechazo a la baja calidad de la oferta electoral?

Afirma el Sr. Leonel Fernández, que del universo de los electores (8,105,151 hábiles para votar), apenas el 22% respaldó al Gobierno (1,747,822), por lo que el 78% se abstuvo o no votó por él. Eso es sin tomar en cuenta que de los 8,105,151 hábiles para votar, 870,000 están empadronados en el exterior, y aunque están hábiles para votar si se encuentran en RD al momento de las elecciones, por lo regular no lo hacen.

Pienso que su error radica en que al mismo tiempo esos datos lo termina midiendo también a él y a La Fuerza del Pueblo. Del universo de los electores (8,105,151 hábiles para votar), apenas el 6.4% respaldó a su partido (520,352), por lo que el 93.6% se abstuvo o no votó por su partido.

La Junta Central Electoral declaró ganadores a los que obtuvieron la mayor cantidad de los votos válidos, salvo cuando se aplica el método D’Hondt en las boletas plurinominales (vocales, regidores y diputados), no de los que se abstuvieron de votar, pues el voto, a diferencia de otros países como Argentina, en República Dominicana no es obligatorio.

Que si bien el 78% que se abstuvo o no votó por el partido de gobierno, porque no se sintió identificado con sus promesas incumplidas, con ello él mismo genera una pregunta obligada: Ese 93.6% que se abstuvo o no votó por su partido (LFP),¿Por Qué no lo hizo ni por ellos ni por ningún otro partido?

El Sr. Fernández afirma que La Fuerza del Pueblo creció un 76.7% respecto a su votación del 2020. No sé dónde saca ese crecimiento, porque si tomamos los votos que obtuvo LFP con sus aliados en el 2020 (365,230), y los que obtuvieron el pasado 18 de febrero del 2024 (520,352), aumentó unos 155,122 votos, para un 42.47%.

A lo mejor su alocución se la dirigió más bien a los mismos destinatarios para los cuales fueron establecidas las diferentes Lotos del mundo: Para los que no saben matemáticas (y para que los pobres paguen algún día un impuesto directo).

