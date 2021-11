La UASD el patrimonio estatal más valioso

POR EUREN CUEVAS

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, es el patrimonio histórico, educativo, cultural y de ascenso social más valioso de la República Dominicana, sin embargo, ni los gobiernos nacionales y mucho menos la familia uasdiana, lo sienten y lo ven de esa manera.

La UASD, siendo la institución de educación superior más antigua del Nuevo Mundo, del Continente Americano, más vieja que el propio Estado dominicano, ha estado abandonada a su suerte por los políticos externos e internos que no adoptan políticas de Estado, de colocar la UASD a la altura que se merece.

La UASD como patrimonio histórico debe ser el símbolo del país con mayor valor, fundada en 1,538 con casi 500 años de vida, ése hecho como tal no está en el imaginario de los dominicanos, pues una de las políticas de Estado, debe ser instruir a los niños desde sus primeros años de vida y mostrarles, cuales son nuestros patrimonios históricos, culturales para que asuman estos valores y lo lleven en la sangre que no haya forma de deshacerse de ese conocimiento y sentimiento, sin embargo, la historia ha sido otra.

Dentro de la política de Estado debe haber un capitulo donde cada estudiante del país deba visitar a la UASD por lo menos una vez en la vida antes de graduarse de bachiller y que la UASD tenga guías para dar tours y mostrar los valores de esa universidad, ustedes dirán, pero estamos como los musulmanes con la Meca o Piedra Negra y el peregrinar por lo menos una vez en la vida, pues sí con nuestra UASD sí es lo necesario para que se preserve como las mejores de América.

Es penoso ver, que históricamente la UASD ha estado sumida en la pobreza sobreviviendo, donde alguna vez pasó por una famosa lucha de medio millón, en ocasiones han tenido que darles terrenos de la Universidad para pagarles los salarios a empleados y profesores, hecho penoso, uno de los logros más importantes de la UASD fue la Ley No. 5778 del 31 de diciembre de 1961 que dotó a la Universidad de autonomía.

Para poder ilustrar a los que tengan la oportunidad de leer este artículo, permítanme copiar textualmente lo que dice el articulo 3 de la Ley No. 5778 “El Estado dedicará anualmente para el financiamiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un subsidio que no será inferior al cinco por ciento del Presupuesto Nacional. Este subsidio será considerado como parte del patrimonio de la Universidad y solo ella tendrá derecho a administrarlo. También integrará a su patrimonio otros fondos que por cualesquiera otros medios que procure debidamente la Universidad.

Si observamos ese párrafo anterior y verificamos el comportamiento de los gobiernos desde 1961 hasta la fecha, lo que han dejado de entregar a la UASD, estamos hablando de 60 años violando ese artículo y las autoridades, profesores, estudiantes y empleados de la UASD, no han sido capaces de obligar a los gobiernos a cumplir con la Ley, donde los funcionarios públicos antes de tomar posesión del cargo hacen un juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, en casi todos los hogares dominicanos hay un hijo, un sobrino o un nieto estudiando en la UASD, entendemos que ha habido incapacidad de la familia universitaria en conseguir que este patrimonio esté a la altura que se merece.

¿Como es posible que un gobierno osare regatear a una institución como la UASD que aun con todas las precariedades, tiene una población de más de 200 mil estudiantes, más de 3 mil profesores, más de 150 carreras de Grado; más de 50 programas de especialidades; más de 60 maestrías y 11 de doctorados? Para que un gobierno viole la ley, obstruya el desarrollo de los más necesitados que son los que van a la UASD, tiene que haber mucha miopía política y ninguna sensibilidad social.

La UASD no puede caer en el juego de los gobiernos pidiendo en su presupuesto, menos de lo que dice la Ley, pues se hace cómplice de esta violación, el presupuesto nacional aprobado para el año 2021 fue de RD$766,365,423, el cinco por ciento (5%) que le corresponde por ley a la UASD de ese presupuesto es de RD$38,318,271.15, para ese mismo año la UASD, solicitó un poco más de 17 mil millones, cosa esta que es un error, pues de esos 17 mil millones le dieron un poco más de la mitad, por ello es que debe solicitarse lo que dice la ley, para someter al gobierno a su propia legalidad.

La UASD como patrimonio de educación superior más valioso del Estado, ha sido abandonada, pues los recursos que históricamente se han invertido, están muy por debajo de la estatura de la universidad, como se ha explicado, si vamos a la formación continua de los docentes, no existe una política de capacitación continua de los profesores de la UASD que en sus responsabilidades esté cada año tomar una capacitación de actualización en su área docente, que cada dos años tenga intercambios con otras universidades para ver que se está implementando nuevo, en fin, dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje del maestro y esto es posible, con políticas bien definidas por facultad y escuelas y con convenios con otras universidades de diferentes partes del mundo, pero eso no está previsto y si esta como lo estamos planteando no se cumple.

Una de las cosas que deben ser revisadas en la UASD es la carga académica de los profesores, más que maestros lo convierten en obreros, pues tienen una carga académica de 44 créditos que es imposible que podamos competir con las mejores universidades, porque a un profesor que tenga esa carga académica no tiene tiempo para ver más allá de sus responsabilidades de profesor obrero, solo tiene tiempo para estar frente a los estudiantes, corregir y ni un segundo para investigar.

El presupuesto para la investigación de la Universidad más antigua de América es una vergüenza, sin investigación no hay desarrollo y ¿Como va haber desarrollo sin inversión económica en ese campo? La UASD debe ser el centro de fuente de conocimiento, del que se nutra el Estado para diseñar, elaborar y aplicar políticas públicas en medicina, sociología, innovación tecnológica, agricultura, ganadería, ingeniería, en fin, en todas las materias, pero primero hay que darle el valor que se merece que hasta ahora no ha sido así.

La UASD en cuanto a su economía debe ir asumiendo su autonomía presupuestaria real, el mundo ha cambiado por lo tanto la UASD debe ir delante, por lo que implica, es en este contexto que la UASD debe tener una política de invención a través de la investigación para que registre patentes que la pongan al servicio de la humanidad con condiciones humanas, pero que le genere ingresos que sean suficientes para ser una de las mejores universidades del mundo.

La UASD como patrimonio cultural, debe ser el símbolo de la cultura dominicana, si nos vamos al concepto de cultura que es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, entonces tenemos que concluir que el centro de la cultura dominicana es la UASD y no se trata como tal, de manera que ya es hora de asumir el reto de que se coloque en el imaginario dominicano, de que el centro de la cultura del país es la UASD.

La UASD como símbolo de ascendencia social. Sin la UASD, el país fuera una aldea de los pueblos más atrasados de África, pues la institución que ha logrado acoger a la clase social más baja del país, desde su pobreza más abyecta y convertirlos en presidentes de la República, senadores, diputados, alcaldes, mejores médicos, abogados, mejores sociólogos, ingenieros, en fin, pasan de clase baja a media automáticamente se gradúan y algunos pasan a ser clase alta, ninguna otra institución en el país tiene esa capacidad, aun con todas sus precariedades, pues la UASD inscribe a los jóvenes que vienen de escuelas públicas con un pago simbólico, pero si no pueden pagar esa suma, pues tienen programas de inscripciones gratis, programa de almuerzo y cena casi gratis con 5 pesos usted come y hay programas de alojamiento para muchachas y muchachos del interior, es un menú completo y como si fuera poco, ofrece el programa premium de beca, estudio y trabajo los BET.

Nos preguntamos ¿Cómo es posible que una institución con esas características, no sea la niña bonita del Estado, pues le ayudaría a resolver la mitad de los problemas, pero parecería que hay una política de Estado de mantener a este pueblo dominicano esclavizado y eso sería lo que justifica todo esto y eso tiene un nombre, mediocridad de nuestros gobiernos nacionales e incompetencia de la familia UASDIANA?

Propuesta de solución:

Si la UASD tiene 60 años reclamando que se cumpla la ley de autonomía administrativa y presupuestaria y ningún gobierno lo ha cumplido y la familia universitaria desde esa época usa los mismos métodos y no les ha dado resultado, debemos cambiar de estrategia para poder lograr resultados que no es otro que cumplir con la ley.

Es necesario que en un plazo de 10 años los gobiernos cualquiera que sea cumpla con la ley, porque si no cumple, se pararía la totalidad del gobierno, ¿Cómo podemos lograr eso? Lo primero es que debe haber un congreso de la familia uasdiana, con el objetivo de discutir el plan de acción de cumplimiento de la ley, que debe consistir primero en el compromiso de todos los sectores, autoridades, maestros, estudiantes y empleados.

De ese congreso debe salir el plan de acción que propongo debe iniciar con la transformación de la universidad a partir del presupuesto conforme lo establece la ley, cuales son los renglones en que se van a invertir, que cantidad se va a invertir en cada renglón, indicadores de mejoría de la universidad cada año de recepción del presupuesto, aportes a las familias en ascenso social de sus hijos, sobrinos y nietos t contabilizar el aporte al Estado. Este documento es posible y para que tenga efectividad debe salir del congreso uasdiano.

Con ese documento que salga del Congreso pro-aplicación de la ley de la UASD, deben realizar un plan con cronograma de actividades para darlo a conocer y empoderar a todos los dominicanos del contenido de ese documento, desde la Sede hasta todos los recintos, centros y subcentros, donde se involucren a todos los sectores y si hay que ir casa por casa a dar a conocer el plan de cumplimiento de la ley, pues que se haga, pero como política de la UASD, donde cada habitante del país exija y obligue al gobierno a cumplir con la ley porque eso le conviene a su familia y al país.

Ese compromiso debe asumirse como un pacto de sangre, de forma tal que no importa el gobierno que llegue, el rector o rectora que lleguen todos deben cumplir y verán que si se empodera la sociedad dándole a conocer el patrimonio de mayor valor que tenemos y que ese patrimonio es de ellos, defenderán con dientes y uñas su propiedad, su desarrollo y en 10 años tendremos la universidad que nos merecemos todos los dominicanos de buena voluntad.

