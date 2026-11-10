La toga no es un disfraz

POR JULIO MARTÍNEZ

Hubo un tiempo en que decir «soy abogado» abría puertas. La gente escuchaba con respeto porque el título exigía años de estudio, de lectura y de disciplina, y una conducta que se cuidaba dentro y fuera del tribunal. Ser abogado era sinónimo de prestigio y de inteligencia.

Hoy basta entrar a una sala de audiencias para ver que algo cambió. Hay abogados que llegan con la toga abierta sobre un jean, con tenis en los pies y la corbata floja. Otros se presentan con el cabello teñido de colores llamativos y con ropa que nada tiene que ver con un acto judicial.

La ley no deja esto a la imaginación. El artículo 11 de la Ley 821 de 1927, de Organización Judicial, modificado por las leyes 962 de 1928 y 4397 de 1958, obliga a los jueces, a los procuradores y a los abogados a llevar toga y birrete calado en las audiencias públicas. Dispone también que en estrados usen camisa y cuello blancos y corbata negra.

El mismo artículo describe la toga con detalle. Será de alpaca o de seda negra lisa, con el paño de atrás y los hombros tachonados, y la bocamanga del abogado es negra. El birrete es hexagonal, negro, con una borla blanca para los abogados. La ley llega a fijar el largo del cuello. No dice una palabra sobre figuras, lemas ni nombres bordados.

Aun así, hay quien le agrega a la toga una figura dorada y un lema, y hasta su nombre en hilo. Es pura fanfarronería. La toga ya identifica a quien la lleva como abogado y no necesita anuncios. Lo que la ley describe es una toga lisa, y lo que se le añade por gusto propio no forma parte de ella.

Toga con figura y lema bordados. La ley describe la toga del abogado como lisa. Foto: Conoce la Justicia RD.

Otros prefieren la comodidad. Debajo de la toga se ve el jean, y en los pies, unos tenis. La toga no convierte en traje de audiencia lo que se lleva debajo. Quien comparece ante un tribunal pide que se le crea y se le respete, y esa petición empieza por la forma de presentarse.

Jean y tenis bajo la toga. En estrados, la ley exige camisa y cuello blancos y corbata negra. Foto: Conoce la Justicia RD.

También se ven el cabello de colores intensos, el pantalón rojo y la corbata azul. Cada quien es libre de vestir como quiera en su vida privada. Una audiencia no es el lugar de esa libertad, porque en estrados quien habla representa a otra persona y a la profesión entera.

Cabello de color, pantalón rojo y corbata azul. La corbata que fija la ley es negra. Foto: Conoce la Justicia RD.

Las fotos que acompañan este artículo fueron tomadas de la página Conoce la Justicia RD, con los rostros cubiertos. Se muestran solo para ilustrar la forma de vestir, sin señalar a ninguna persona.

La Suprema Corte de Justicia lo recordó en su Resolución 2715-2010, del 30 de septiembre de 2010. Dispuso que jueces de instrucción, fiscales y abogados vistan camisa blanca, corbata negra, toga y birrete calado en las medidas de coerción, las audiencias preliminares y el habeas corpus. Extendió esa formalidad a los juzgados de paz, y encargó a los jueces velar por su cumplimiento.

Por eso me cuesta entender que algunos jueces lo permitan. La ley prevé que el abogado que comparezca sin toga y birrete no sea admitido en la audiencia, y la resolución pone en manos del juez la tarea de vigilar. Cuando un tribunal deja pasar estas cosas, dice más de quien las permite que de quien las intenta.

Para ejercer, el abogado pasa por un verdadero viacrucis. Son años de carrera, exámenes, trámites y gastos. Después de todo eso, en muchas instituciones públicas no recibe el respeto debido. En mi experiencia ocurre en las oficinas del Estado, en los cuarteles policiales y, a veces, hasta dentro de la propia judicatura.

Los jueces y los fiscales fueron abogados primero y lo siguen siendo después. La toga que visten es la misma que viste el abogado que está frente a ellos. Si ellos exigen que se cuide, la profesión entera sale ganando, y si lo toleran, la profesión entera sale perdiendo.

No pido solemnidad vacía. Pido lo que la ley ya manda. Quien se presenta ante un tribunal lleva en sus manos la libertad o el patrimonio de otra persona, y esa persona merece un abogado que se vea y se comporte a la altura. La toga se lleva con sobriedad y sin adornos, y de ese cuidado depende, en buena parte, que la profesión recupere el lugar que tuvo.

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