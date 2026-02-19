La tasa de supervivencia del cáncer infantil supera el 60 %

Santo Domingo, 19 feb.- El Ministerio de Salud informó que en algunos centros se ha elevado la tasa de supervivencia del cáncer infantil a más del 60 %, aunque las autoridades reconocen que «aún persisten brechas para reducir la incidencia y alcanzar estándares comparables con los sistemas de salud más desarrollados».

En un encuentro de dicho ministerio, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, en el que participaron la primera dama, Raquel Arbaje, el ministro de Salud, Víctor Atallah y el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, las autoridades señalaron que esta enfermedad constituye una prioridad nacional de salud pública.

Atallah indicó que se ha «avanzado en la implementación progresiva de protocolos clínicos y el primer nivel de atención para mejorar la detección temprana», señaló el Ministerio de Salud en un comunicado.

Por su parte, la primera dama destacó que la apertura del Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades, concebido como parte de una «visión de atención integral a la niñez con cáncer», ha permitido diagnosticar a tiempo más casos.

Cada año en la República Dominicana se registran 339 nuevos casos de cáncer infantil en la población de 0 a 19 años, de acuerdo con lo señalado en su presentación por la doctora Andelys de La Rosa, directora del departamento de Enfermedades No Transmisibles del ministerio.

El país cuenta actualmente con 33 hematólogos y oncólogos pediátricos y seis hospitales con unidades oncopediátricas.

De la Rosa defendió que se ha fortalecido la cobertura equitativa a nivel nacional, así como se ha avanzado en la expansión de recursos humanos subespecializados y la actualización continua de protocolos y procedimientos clínicos.

Las acciones desarrolladas han impactado a 1,438 niños, con avances en la reducción de la mortalidad infantil por cáncer, la consolidación de unidades especializadas, la implementación nacional de protocolos y el fortalecimiento de una atención integral centrada en el paciente.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública, la supervivencia de niños y niñas con cáncer pasó de situarse entre el 20 % y 30 % hace diez años, a menos del 40 % en 2019, hasta superar el 60 % recientemente.

of-am