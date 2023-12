La tabla del 2 y la diáspora

El autor es contador público autorizado. Reside en Miami.

Motorizar la economía dominicana con construcciones y ayudar a los que hemos emigrado a tener algo en Quisqueya es una promesa recurrente que no se nos cumple.

Hemos tenido promesas de subsidios, viviendas económicas, proyectos nuevos que no se ven que crecen y es porque nuestros representantes del exterior no presionan al Congreso y al Ejecutivo a darles prioridad y seguimiento a nuestros reclamos.

Se pueden emitir bonos en dólares comprados por la diáspora dispersa de dominicanos en el exterior y garantizados por Estado con tasas buenas y seguridad de intercambiarse en banca formal usando la tabla del 2.

Yo desde Miami, por ejemplo, compré bonos vivienda diáspora por 10 mil dólares redituando un 3% y en 10 años me retiro y quiero casita no en ciudad Juan Bosh o en los arrabales, la quiero en buenas áreas y con garantía jurídica.

Así podré obtener de inmediato con banca formal el cambiar mi bono a vencimiento y recibir el doble del Estado en subsidios, en forma cash o de Itebis, registro tierras e impuestos varios y presentarle al constructor una liquidez de US$30 mil, right away, pues 10 mil míos y doble del fondo subsidio Estatal y ahora hablamos todos claro y en Inglés.

Hemos tenido muchos funcionarios de nuestros gobiernos que auspiciaron proyectos habitacionales que resultaron en un fraude que perjudicó a nuestros dominicanos en el exterior. Hoy día instituciones como el Banco Popular, el BHD y el Banreservas deben de promocionar entre nuestra diáspora proyectos habitacionales con tasa baja de política monetaria, sin comisiones, supervisadas por el BCRD.

Hacerse de una casa en cualquier parte de la República Dominicana, ya sea que la deseen comprar o construir desde cero, debe hacerse más fácil-

Consultemos al INAVI, Vivienda Feliz y otros programa dentro de la sombrilla del INDEX, motivando la necesidad de cubrir a los migrantes DOMINICANOS en Estados Unidos y Europa con sus familias en RD de acceder a una vivienda digna, con opciones de vivienda, como pueden ser:

Una casa terminada, llave en mano.

Compra de terrenos en áreas urbanizadas

Construcción de vivienda clase media de acuerdo a modelos de casas tipo y viviendas social para grupos vulnerables, las cuales pueden costar 4.5 millones de pesos con financiamientos.

La manera de acceder a eso puede ser a través de los lineamientos de varias instituciones estatales y de la Banca Nacional.

Propongo proyecto de bonos «Hogares en RD” buscando que los requerimientos de solicitud de crédito sean lo más blandos y reales posibles. Ser parte de Hogares en RD” no tendrá costo, lo único que se pide es registrarse en su página web, con cuatro datos:

Dar un nombre o cedula, Número de teléfono, Código postal, y Un correo electrónico. Sin embargo, para poder solicitar un crédito se deben cumplir con los demás requerimientos de la institución de crédito

¿Qué pasa con el financiamiento?

En primer lugar, creo el INDEX debe hacer esa labor y aclaro que aunque no son vendedores de casas, son operadores de información a programas de vivienda. Su labor es facilitar que los migrantes puedan acceder a créditos hipotecarios y dejar de hacer tantas entregas de ayudas a ciudades hermanas en RD, porque el que vota en el exterior necesita ayuda reales aquí y no que siempre nos piden, «ayúdame a llenar un furgón para Haina” y esa no debe ser la labor estrella del INDEX.

Quiero un INDEX pro-diáspora trabajando con las financiera hipotecaria más grandes del país, llegando a un acuerdo para tomar datos las remesas y usando reporte taxes IRS como evidencia comprobante de ingresos-

Creo Banreservas ha tomado la iniciativa con sus oficinas de representación ya que el financiamiento es una inversión, no sólo es comprar una casa en RD, es invertir a futuro.

Admito que programas como estos existen desde los 90, sin embargo, la mayoría no han terminado nada bien. Sin embargo, al contar con los lineamientos de INDEX se garantiza atender las necesidades de los DOMINICANOS en EE.UU y Europa.

Comprar una casa en RD plantea muchos retos para los migrantes, entre los que se incluye: Comprar terrenos no escriturados, que los terrenos tengan problemas, por ej. deslindes etc., etc. Y evitar malas experiencias en la construcción-

Por último, debemos ofrecer tres bonos con subsidios, de acuerdo a la modalidad a la que cada familia postule:

Bono para comprar una vivienda de US$15 MIL, Todo es en dólares, al cambio que este en el futuro para pagarse en RD en pesos.

Bono para la construcción de una vivienda de 10 MIL dólares

Bono para mejorar una vivienda de 5 MIL

Si tienes otras ideas preséntalas en proyecto de ley, Diputado de Exterior te apoyamos

jpm-am

