Por MAXIMO CAMINERO

La suerte, como bien dicen estos dos intentos por “definirla”” del diccionario, podría darse o bien por efecto de nuestras gestiones o , ya entrando en un plano mas especulativo, por causas del destino.

Para una persona “destinista” como yo, que hurga constantemente en “la suerte” del pasado con la finalidad de entender mi presente. Aceptar, que existe una “causa” que podría determinar la suerte y en consecuencia, entrar en conflicto con el destino….es algo que complica mas esta escena que es la vida.

Temo que al afirmar que “la suerte” esta atada a nuestra capacidad de desenvolvimiento, me estaría contradiciendo no solo ahora, sino en docenas de reflexiones anteriores en las que convexo con el destino. Sin embargo, me podría escabullir de la misma con solo afirmar que; ese desenvolvimiento esta “previamente” guiado hacia un…destino!

Yo no se ustedes, pero yo, me considero un hombre afortunado, con suerte, es decir, muchísima suerte! Pero parte de ese éxito, sino todo, yo aquí se lo voy a atribuir a todos ustedes, si! A los cinco gatos que me leen (ya aumentamos dos) y a los 2,963 que no!

Saberse querido por tantos amigos, no podría llamarse de otra forma que no sea “suerte”.

Pero aquí va la dosis de, anti-destino. Yo se, que caerle bien a todo el mundo es algo sumamente imposible, pero eso es algo que se logra con ; el trato humano, la sencillez, la nobleza y el desinterés particular. Cuando usted se interesa mas en la gente y no que ellos se interesen mas en usted….usted logra sin proponérselo lo contrario.

Abrigar el calor y el amor de la gente no es algo que se da al azar, hay que buscarlo, hay que conquistarlo, hay que fundir nuestra aura en la de ellos y transmitirle esas sinceras, limpias y bien intencionadas energías.

Somos cuerpos físicos, antenas receptoras de todo lo que se envuelve a nuestro entorno, visible e invisible. Captamos las intensiones, no necesitamos entenderlas, solo las procesamos y clasificamos como; buenas, o malas. Los puntos medios nos causan cautela.

Tener amigos que te quieran, muchos amigos, sin lugar a dudas que es como tener una factoría de buena suerte a tu servicio. Cuando la gente te quiere, se te multiplica la suerte. Te dan constantemente, no quieren que pagues nada, se pelean por compartir contigo.

Cuando uno tiene mucho dinero, suele tener “muchos amigos”. Comprobar que tanto están a tu lado, por interés o por que en verdad te aprecian es mas difícil que a un simple mortal como yo. Tener amigos que te quieran, es como tener un grande y profundo tesoro mostrado, que no oculto.

El amor y el aprecio de tus amigos, te da una suerte real y practica. No como esa suerte que viven pregonando; que tengas suerte! Mucha suerte!! O simple y llanamente; “suerte mínimo” no!! Todo eso son palabras abstractas, la suerte, si existe, es porque la hemos atraído en un proceso de tiempo donde hemos demostrado que estamos repletos de gozos y buenas intenciones.

Jugar la lotería y sacarse el premio mayor, le llaman suerte, mas no. Eso fue que le toco, como le iba y tenia que tocar a alguno de los que jugaron el boleto….le toco a usted? Por cierto, las estadísticas registradas de los ganadores de premios sustanciosos de las loterías, indican un alto incremento de problemas hacia esas personas.

Creo que la suerte te acompaña y crece, cuando creces interiormente. Cuando te haces agradable de verdad y no particularmente selectivo. La suerte esta en ti, eres la causa y la fuerza que la provoca. Quien determina como se desarrollaran los hechos y guiara los imprevistos y sus circunstancias. Porque además sabes, que todo estaba predestinado en tu vida. Juan, María, José y hasta yo mínimo caminero, salud!!

JPM

