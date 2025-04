La solidaridad tiene límites: medidas de Abinader

El autor es contador público autorizado. Reside en Miami.

Solidaridad significa la disposición a comprometerse en fines comunes o de otros, que uno considera amenazados y, a la vez, valiosos y legítimos. Implica, pues, un compromiso, una lucha por la promoción de bienes públicos o por el bienestar de otros. Inmediatamente hay que añadir que esta visión de la solidaridad no tiene por qué estar enfrentada a otros conceptos como filantropía, fraternidad o caridad.

En nuestra Constitución el tema constituye la clave de bóveda que sustenta la actual organización de nuestro servicio exterior. Se trata de un principio que constituye un factor de equilibrio entre las nacionalidades y la indisoluble unidad de la nación dominicana al eje internacional.

En el campo financiero, la solidaridad se funcionaliza a través de transferencias (subvenciones) que, sabido es, constituyen uno de los tres pilares de una Hacienda descentralizada (los otros dos son los tributos y la deuda pública.

Que veo bien en medidas de Abinader:

No espera que potencias mundiales, OEA, ONU, FAO, y demás entelequias, ayuden con tema haitiano. Se dispuso a tomar las riendas de su lado y hacer lo que hay que hacer, dejar excusas de por pena los contrato, empresarios que ponen a trabajar ilegales y después llaman a migración para no pagarles, esos abusos terminaron, hay que pagar y usar a dominicanos 80/20 y ese 20 con contrato que no será renovable por cualquier ofensa a las leyes dominicanas

Las barreras proteccionistas al comercio lo distorsionan y disminuyen las oportunidades comerciales de las poblaciones pobres. Para ayudar a compensar sus efectos, los países que proporcionan subsidios o créditos de exportación se deben comprometen a ingresar una parte del valor de tales subvenciones en un Fondo de Desarrollo Humano multilateral.

A una tasa del 10%, este mecanismo recaudaría cerca de 30.000 millones de dólares anuales para desarrollo humano, eso es lo justo Mr. Trump, ponga todos los aranceles que quiera, se le compra al mejor postor y no porque sea hecho en AMÉRICA, es el mejor.

Eso lo decide el cliente, pero es su deber como jefe de potencia mundial, multilateralmente de esa abundancia y riqueza que tendrá EUA por cobrar esos altos aranceles, que le dé a Haití, Etiopía y gente muriéndose de hambre en el mundo, una parte de ese fondo que las demás naciones ricas deben aportar también

Vivimos con los vecinos que por 22 años nos humillaron y conquistaron, ya no hay rencor, pero no quieran echarnos la carga por estar unidos, en tierra a ellos, no estamos revueltos.

Solución:

Numerosas jurisdicciones facilitan el mantenimiento de cuentas bancarias secretas cuyos propietarios y beneficiarios permanecen en el anonimato. Reconociendo que tales cuentas secretas facilitan la corrupción, la malversación de fondos, los abusos fiscales, el tráfico de drogas, el terrorismo y el tráfico de seres humanos, los gobiernos se comprometen a poner fin a la práctica tan pronto como sea razonablemente posible imponiendo sanciones colectivas a los países y entidades bancarias correspondientes.

Las cuentas que, tras un plazo adecuado, sigan careciendo de información sobre la titularidad efectiva, deberían ser confiscadas a beneficio del Fondo de Desarrollo Humano

Las transacciones de las empresas permiten a las corporaciones multinacionales obtener sus beneficios en jurisdicciones donde las tasas impositivas son muy bajas o inexistentes.

Para ayudar a hacer frente a la repercusión que la pérdida de ingresos por impuestos corporativos tiene sobre la población pobre, los gobiernos se comprometen a requerir a las corporaciones multinacionales que paguen al Fondo de Desarrollo Humano un impuesto mínimo alternativo (AMT) equivalente al 90% de la cifra por la que el total de los impuestos nacionales que pagan no llegue a un porcentaje mínimo de sus beneficios internacionales. Se dispone que este porcentaje mínimo vaya aumentando gradualmente hasta alcanzar el 10% en 2030.

Los gobiernos se comprometen a aplicar este AMT a todas las multinacionales que operan en su jurisdicción, serán reconocidos por todos, por ej., el cambio climático y la contaminación provocan enormes perjuicios y cos- tes a las poblaciones pobres actuales y futura.

Para ayudar a compensar estos efectos, todos los países acuerdan pagar una cuota al Fondo de Desarrollo Humano por los excesos de emisiones (por ejemplo, un exceso de cuatro toneladas métricas de CO2 por persona al año). Si esta cuota fuera aumentando gradualmente hasta alcanzar 5$ por tonelada métrica, se podría llegar a recaudar la cifra de 70.000 millones de dólares anuales en concepto emisiones de CO2 exclusivamente.

La exportación de armas a países menos desarrollados alimenta las guerras, los conflictos civiles y la represión. Para ayudar a compensar sus efectos, los países prósperos exportadores de armas se comprometen a ingresar una parte del valor de tales exportaciones en el Fondo de Desarrollo Humano. A una tasa del 10% este mecanismo recaudaría cerca de 4.000 millones anuales.

Las poblaciones de numerosos países menos desarrollados sufren la carga de abultadas deudas que han acumulado sus dirigentes con fines que no habían sido aprobados por la población ni fueron beneficiosos para nación, la corrupción sigue.

jpm-am

