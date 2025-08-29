La soledad no deseada

A la soledad no deseada se le ha definido como “la experiencia personal negativa en la que un individuo tiene la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, bien sea porque tiene menos relación de la que le gustaría o porque las relaciones que tiene no le ofrecen el apoyo emocional que desea”.

Esta definición implica aquella experiencia en la que una persona se siente aislada o desconectada de los demás, sin que lo haya elegido voluntariamente.

La soledad no deseada es un fenómeno de importancia creciente que afecta más a mujeres (21.8%) que a hombres (18%), y tiene la particularidad de que los jóvenes son los afectados con mayor frecuencia (En España afecta a una de cada cuatro personas jóvenes (25.5%) de entre 16 y 29 años).

Rebasada esta etapa de la vida la soledad no deseada va descendiendo progresivamente, pero vuelve a incrementarse significativamente en las personas de 75 años y más.

Tipo de personas más afectadas

Se observa con mayor frecuencia en las personas que presentan alguna discapacidad (Un estudio realizado en España reveló que el 54.2% de los jóvenes con discapacidad sienten soledad no deseada), en personas que han tenido que emigrar de su país en busca de mejores perspectivas económicas (32.5%), en las personas LGTBI (34.4%) y en los afectados con algún trastorno de salud mental (49.8%).

El problema no se trata solamente de sentirse físicamente solo, sino de percibir que no se tienen vínculos afectivos suficientes, significativos o satisfactorios.

Factores desencadenantes

Entre las causas desencadenantes más frecuentes se encuentran la pérdida de seres queridos, la ruptura de relaciones matrimoniales, la jubilación, la migración a un país extraño, enfermedades, sensación de falta de apoyo social o incluso el aislamiento por el uso excesivo de la tecnología.

Consecuencias

La soledad indeseada puede afectar la salud física y el bienestar, ya que favorece el desarrollo de problemas cardiovasculares, debilitamiento del sistema inmunológico, trastornos digestivos, entre otros; también se ve afectada la salud mental por generar ansiedad, estrés, problemas de sueño, depresión y baja autoestima. Esto implica que la calidad de vida en general se ve afectada.

Es importante señalar que algunas personas pueden sentirse solas a pesar de estar rodeadas de gente, mientras que otras pueden disfrutar de la soledad y encontrarla rejuvenecedora. De ahí que sea importante diferenciar la soledad elegida o buscada, que puede ser positiva, ya que la persona encuentra espacio para reflexionar, leer, crear, descansar, etc., de la soledad no deseada, que por lo común genera en la persona sufrimiento y sensación de vacío.

Factores de riesgo

Vivir solo/a. Las personas que viven solas tienen mayor riesgo de sentirse solas que las personas que conviven con otras. Este riesgo es más significativo en las personas que enviudan y tienen más de 75 años.

Eventos vitales, como la pérdida de un ser querido o una separación pueden alterar las relaciones cotidianas de una persona, sometiéndola a una etapa de aislamiento o de soledad, que posteriormente puede superarse o de lo contrario, cronificarse.

La discapacidad. La incidencia de la soledad no deseada en personas con alguna discapacidad es superior a la de la población en general.

La salud. Las personas con enfermedades crónicas y debilitantes tienen más probabilidad de sentirse solas o socialmente aisladas.

Ingresos económicos. Las personas con menores niveles de ingresos tienen una menor seguridad económica, bienestar y peores condiciones de vida, lo que afecta a su capacidad para optimizar y diversificar sus relaciones sociales, factor que influye en la sensación de soledad.

La discriminación por la preferencia sexual en un medio hostil suele generar soledad.

Consecuencias socio-económicas

La soledad indeseada favorece un mayor uso de los servicios de salud, especialmente cuando deriva en depresiones o agrava enfermedades preexistentes, como la hipertensión arterial y demás enfermedades cardiovasvulares, lo que incrementa el consumo de medicamentos y a su vez reduce significativamente los recursos económicos de los afectados y limita su integración social.

Cuando la soledad indeseada es producto de acoso escolar los niños o jóvenes afectados pierden interés por la escuela y muchos desertan de ella. Cuando se trata de acoso laboral, la productividad es menor, porque los acosados se mantienen a la defensiva esperando una agresión en cualquier momento. Y en consecuencia, su tiempo de trabajo efectivo es menor.

Los extranjeros que han emigrado a un país diferente en costumbres e idioma, si no logran aprender el idioma e integrarse al medio, son objeto de abusos frecuentes en cuanto al pago de sus labores y objeto de discriminación, lo que favorece la soledad indeseada.

¿Cómo afrontar la soledad indeseada?

Una de las recomendaciones que tienen buenos resultados es procurar reunirse físicamente con amigos y familiares, a compartir momentos gratos.

Otras recomendaciones son unirse a grupos o clubes que desarrollen actividades que resulten de interés para la persona, ejercitarse caminando en un parque público donde se pueden entablar amistades con otros caminantes, practicar hobbies o actividades que sean del agrado de la persona.

En los casos en que se sienta que la soledad está afectando la salud mental se debe buscar ayuda profesional. Se ha demostrado que asistir a terapia psicológica de manera preventiva protege de la soledad.

jpm-am