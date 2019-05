La simbiosis política entre los pobres y el socialismo

Cómo definimos una simbiosis? La podemos sintetizar de la siguiente manera: “Asociación de individuos animales o vegetales de diferente especies, sobre todo si los simbiontes sacan provecho en vida común”. En otras palabras, esta acepción que proviene del griego, lo que nos dice es que son un “medios de subsistencias”. Es cuando dos organismos involucrados obtienen un beneficio de esa existencia en común. En el caso político e ideológico al que me voy a referir, sólo uno de ellos es favorecido.

No hay que ser muy avezado para darse cuenta que, si hay una ciencia social en donde éste fenómeno es una constante, indudablemente lo es la política. Ahora bien, si hay un sector ideológico y político que lo usa en forma descarada, pero que lo oculta de manera muy cínica e hipócrita, lo es la llamada izquierda revolucionaria.

Pero, no basta que lo exprese en mi opinión personal, podría entenderse como un razonamiento propio de alguien que aborrece de manera genuina y consciente el llamado “socialismo izquierdista”, el cual considero la ideología política más proterva que haya podido salir de la mente de un ser humano, con la finalidad oculta de valerse de los demás y resarcir sus resentimientos personales. Para evitar eso, me voy a basar en las declaraciones propias de esos falsos apologistas izquierdistas que utilizan a los pobres para su beneficios personales, políticos e ideológicos y luego, implantan regímenes totalitarios, nefastos y crueles que se convierten en longevas dictaduras. Veamos:

A confesión de parte, relevo de prueba.

Este conocido axioma jurídico significa que quien confiesa algo, libera a la contraparte de tener que probarlo. En consecuencia, que de lo que se acusa se admite públicamente. Eso es precisamente lo que quiero compartir con los amables lectores, en base a las declaraciones hechas tanto orales como escritas, de importantes dirigentes que conforman o han conformado la dictadura criminal, corrupta y narcotraficante del chavismo en Venezuela.

1. – a) Héctor Rodríguez Castro, quien fuera Gobernador del Estado Miranda, luego ministro de Educación y un alto dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un taller de Alto Nivel titulado: “Campaña para erradicar la pobreza” celebrado en Caracas, Venezuela, dijo a los presentes en un acto mayormente con personas de escasos recursos, lo siguiente: “Dentro de la campaña para erradicar la pobreza, se pretende establecer políticas sociales para sacar a los ciudadanos de esa condición, haciendo la salvedad advirtió: No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarlas a la clase media y que pretendan ser escuálido”. (1)

Nadie podría imaginarse que, un alto funcionario de un gobierno y por demás abogado, se pudiese expresar de una forma tan irracional e insultante, justamente en un auditorio público y cuyas palabras van a conocerse más allá de ese recinto y poner al desnudo frente a la opinión pública local e internacional, las reales y verdaderas intenciones de un régimen que miente y traiciona la fe que sus seguidores ponen en ellos.

2.- b) Jorge Alberto Arreaza Monseratt, es un alto dirigente del partido de gobierno, profesor, ex Vicepresidente de la República de Venezuela y ex ministro del Poder Popular y se desempeña actualmente como Canciller de la República de Venezuela. En una rueda de prensa después de sostener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Viktorovich Lavrov, declaró lo siguiente (cito): “El sufrimiento de un pueblo no es clave para un cambio de gobierno”. (2)

Al leer o escuchar este expresión, impropia de un político y profesional, uno se pregunta: Qué está pasando por las mentes de estos trogloditas izquierdista revolucionarios, que por más que la realidad triste y oscura golpeé al pueblo venezolano por sus desastrosa gestión de gobierno, corrupta e indolente, al parecer, se hacen los tontos frente a sus acciones y minimizan las mismas. Obviamente, ninguno de ellos sienten en carne propia las necesidades, precariedades y el hambre que pasan los ciudadanos de esa empobrecida Nación, cuyo gobierno los ha rebajado a mendigar un plato de comida a la gran mayoría y a emigrar a diversas naciones en busca de una vida mejor.

Chávez, Giordano y el Gral. (r) Guaicaipuro Lameda

3.- c) El ex General venezolano Guaicaipuro Lameda, se puede considerar como uno de los militares más honesto y serio que ha tenido las Fuerzas Armadas Venezolanas. Sirvió en el gobierno de Hugo Chávez en altos cargos militares y en la administración pública se desempeño como jefe de la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) y presidente de la estatal petrolera PDVSA.

Siendo titular de OCEPRE, tenía una reunión con el presidente Hugo Chávez, en la que participarían entre otros, Jorge Antonio Giordani Cordero, dominicano, nacido en San Francisco de Macorís de padre italiano y de madre española, a la sazón ministro del Poder Popular Para la Planificación, siendo el arquitecto de entonces de la política económica del gobierno de Chávez y parte del gobierno del nacido en Cúcuta y, también, José Vicente Rangel, Héctor Navaro y Aristúbulo Iztúriz.

Cuál fue la razón de esta reunión requerida por Hugo Chávez? Se debía a que el General Guaicaipuro Lameda le venía advirtiendo al presidente que lo estaban engañando con el “progreso económico” del país ya que, de acuerdo a las proyecciones a 5 años, mostraban un creciente déficit fiscal, necesidad de un gran endeudamiento o devaluación monetaria y por tanto, era necesario que Venezuela pudiera hacerse independiente de la renta petrolera y diversificar la producción. Era la época en que se decía (añado yo, por la euforia política y la renta petrolera) que Venezuela se estaba quitando a sombrerazo a los inversionistas, ya que éstos venían y nadie les explica cuáles eran las oportunidades de invertir y hacer negocios. Se iban decepcionados por la pérdida de tiempo, con dudas y promesas vagas.

Fue así que, esperando en la antesala del despacho presidencial, Giordani le inquirió a Guaicaipuro Lameda qué era lo que yo quería decirle a Chávez y Guaicaipuro le dijo: