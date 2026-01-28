La Serie del Caribe 2026 comenzará este domingo en Guadalajara

MEXICO.- La Serie del Caribe 2026 en Guadalara, Jalisco, está a punto de comenzar y promete ser una de las mejores ediciones en la historia de la competición.

El torneo se jugó por primera vez en 1949, y las novenas dominicanas han ganado 23 títulos, más que cualquier otro país, seguido de Puerto Rico con 16, México con nueve, Cuba y Venezuela con ocho. Panamá tiene dos, mientras que Colombia tiene uno.

Los Leones del Escogido de República Dominicana festejan el título de la Serie del Caribe en Mexicali 2025. AP/Fernando Llano

Por motivo a la nueva edición de la Serie del Caribe, te compartimos todo lo que necesitas saber sobre el emocionante torneo.

¿Cómo es el formato?

En la primera ronda de la Serie del Caribe Jalisco 206, todos los equipos se enfrentarán entre sí y los mejores cuatro avanzarán a la etapa de Semifinales. En la primera instancia eliminatoria, el mejor equipo en la primera ronda se enfrentará al cuarto clasificado; mientras que el segundo y tercer lugar chocarán por el segundo boleto a la Gran Final. Vale la pena mencionar que cada día de la primera etapa del torneo, cuatro equipos jugarán y uno descansará.

¿Qué equipos participan este 2026?

Los participantes en la edición número 68 de la Serie del Caribe son: México (con dos representantes por ausencia de Venezuela), Puerto Rico, República Dominicana y Panamá.

Por el lado mexicano, Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán son los representantes de la Liga Mexicana del Pacífico. Será la primera ocasión en la historia en que la Liga Mexicana del Pacífico tenga dos equipos como representantes.

Charros jugará como México Rojo, mientras que Tomateros será México Verde.

El resto de los representantes son: Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) y el equipo invitado, Federales de Chiriquí (Panamá). En República Dominicana, Leones de Escogido y Toros del Este se enfrentan por el campeonato de la LIDOM.

Los Cangrejeros se clasificaron a la Serie del Caribe tras vencer a Leones de Ponce y conquistaron su 17mo campeonato de la LBPRC. Charros barrieron a Tomateros para lograr el bicampeonato de la Liga Mexicana del Pacífico y sumar cuatro campeonatos en su historia.

¿Qué debes saber de la sede para la Serie del Caribe 2026?

Todos los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco.

En el 2025, la serie se jugó en Mexicali, Baja California, con los Leones del Escogido de República Dominicana logrando el campeonato sobre los Charros en el Estadio Nido de la Aguilas de Mexicali.

¿Dónde podrás ver los partidos?

La transmisión de la Serie del Caribe 2026 será por ESPN Deportes, ESPN Unlimited y ESPN+ en Estados Unidos. En México, la contienda se podrá ver por Disney+.

Calendario de la Serie del Caribe 2026

Domingo 1 de febrero

México Verde vs. Puerto Rico, 1 p.m. CDMX / 2 p.m. ET

República Dominicana vs. México Rojo, 7:30 p.m. CDMX / 8:30 p.m. ET

Lunes 2 de febrero

Puerto Rico vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

México Rojo vs. Panamá, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Martes 3 de febrero

Panamá vs. México Verde, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

México Rojo vs. Puerto Rico, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Miércoles 4 de febrero

Panamá vs. República Dominicana, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

México Verde vs. México Rojo, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Jueves 5 de febrero

Puerto Rico vs. Panamá, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

República Dominicana vs. México Verde, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Viernes 6 de febrero

Semifinal 1, 2 p.m. CDMX / 3 p.m. ET

Semifinal 2, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

Sábado 7 de febrero

Final, 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET

of-am