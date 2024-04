La Rusia de Putin: seria amenaza para el mundo (OPINION)

EL AUTOR es contador publico autorizado. Reside en Nueva York

El general estadounidense Christopher Cavoli, ha asegurado que Rusia representa una amenaza crónica para el mundo, razón por la que la OTAN ha reforzado su flanco oriental y modernizado sus infraestructuras.

“Nos enfrentamos a tiempos difíciles, por no decir otra cosa, en el teatro de operaciones europeo. La brutal y no provocada guerra de Rusia ha asolado Ucrania durante más de dos años. Las fuerzas rusas están demoliendo ciudades y acabando con vidas inocentes, a una escala que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. (…) Rusia no tiene intención de detenerse en Ucrania. Rusia representa una amenaza crónica”.

Esta declaración de este general estadounidense, nos demuestra, que el temor de enfrentar decididamente a Rusia, por parte de occidente, pinta un panorama sombrío para el mundo y principalmente para Europa…

Y es que ceder a las pretensiones de Vladimir Putin, como en el pasado reciente, insinuaron algunos, es tan peligroso como enfrentarlo, ya que el despiadado tirano ha mostrado en el transcurso de su mandato dictatorial, que es capaz de cualquier cosa para conseguir llevar a cabo sus perversos planes expansionistas y en la medida que logra avanzar en sus propósitos imperiales, su apetito por engullir más territorios creando supuestas repúblicas lacayas, se amplía luego de cada una de sus conquistas.

Ahí tenemos como ejemplo el robo de territorios a Georgia, con las cuasi anexiones de Abjasia y Osetia del Sur y a Ucrania con la anexión de la Península de Crimea y su actual empuje en el este ucraniano en su afán de añadir toda la región del Donbass, creando las «repúblicas» pro rusas de Luhansk y Donetsk.

Recientemente el heroico presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, denunció que Emmanuel Macron y Olaf Scholz, gobernantes de Francia y Alemania, respectivamente, pretendían que Ucrania cediera territorio a los invasores rusos con tal de conseguir «la ilusión de la paz», la cual sería momentánea pues Putin luego, tal como ocurrió tras la anexión de Crimea, en poco tiempo volvería a sus andanzas de voracidad territorial.

Zelenskyy, dignamente refutó la pusilanimidad de quienes desde Occidente han sugerido que Ucrania ceda el control de zonas ocupadas por las tropas invasoras rusas, al estilo de lo que ingenuamente se hizo con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, en aras de alcanzar un falso e ilusorio acuerdo de paz que solo legitimaría una vez más las agresivas pretensiones expansionistas de Putin.

Del mismo modo, el presidente polaco Andrzej Duda, también criticó a Macron y a Scholz, por dialogar, hace algún tiempo, con el dictador ruso, a pesar de su brutal invasión de Ucrania. El polaco se mostró asombrado por dichas conversaciones: «las conversaciones no están consiguiendo nada» aseguró el mandatario de la vecina nación otrora perteneciente al Bloque Soviético y al Pacto de Varsovia.

Por suerte ya Macrón y Scholz, han cambiado aquella controversial posición enmarcada en el diálogo y la rendición de Ucrania, cediendo de paso. los territorios ocupados por el invasor.

Por su parte Boris Jhonson uno de los principales aliados de Zelenskyy, dijo que empujar a Ucrania a aceptar un «mal acuerdo» con Rusia sería moralmente repugnante y agregó que ante un eventual acuerdo con concesiones a Rusia, Putin podría estar «retorciendo el cuchillo en la herida, el cocodrilo simplemente volvería por más, y podría afirmar que su agresión y su violencia habrían dado resultado»

Repito, el panorama para Europa y el mundo luce sombrío por las consecuencias de inseguridad que a lo largo del tiempo tendrá que enfrentar por el continuo accionar ruso tratando de destruir la cultura, el sistema democrático, las libertades individuales, el libre mercado y el progreso que ha experimentado disfrutando de esas conquistas envidiables que les han garantizado su progreso continuo y armonioso.

Por lo tanto, es fundamental que el mundo civilizado enfrente de manera valiente y decidida, esta amenaza latente que de manera arrogante y agresiva nos representa el decidido y peligroso genocida ruso.

Estados Unidos a la cabeza de occidente, debe, necesariamente, plantarle frente sin vacilaciones al peligroso accionar de Vladimir Putin, de lo contrario luego será demasiado tarde, porque este desalmado tirano con apetencias imperiales habrá hecho bastante daño, dejando al mundo un legado de inmensos sufrimientos.

