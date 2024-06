La reforma fiscal debe ser para beneficio de la canasta familiar

EL AUTOR es comunicador. Reside en Santo Domingo.

Ahora que se habla de la necesidad de una reforma fiscal y el e, el presidente Luis Abinader, de no volver a re postularse, sería interesante que piense que no tiene compromiso con nadie en específico que, solo lo tiene con el pueblo dominicano, por lo que considero que hará un gobierno celoso de los bienes del estado, administrando las cosas públicas con honestidad y pulcritud.

La ciudadanía tiene que crear conciencia sobre la necesidad de una reforma fiscal; pero el presidente, tiene que recapacitar para revertir el rumbo que lleva nuestro país, de manera que se reduzca el gasto del gobierno central y demás instituciones públicas descentralizadas, para reducir tantos cargos por impuestos, eliminar algunos subsidios y exoneraciones a sectores privilegiados para regresar a una estabilidad económica.

Así como la ciudadanía debe tener conciencia, también los legisladores tienen que crea conciencia junto con el gobierno que, deben sacrificarse, uno llevando una vida austera y el otro, eliminando o refundiendo ministerios y cargos que no rinden costo-beneficio, porque la mayoría, resultan una carga económica muy pesada para el estado, que también tiene que ser austero, demostrando que no va a tolerar corrupción en su gobierno, porque no vuelve más, saliendo del palacio con la frente en alto con mirada recta, evitando que les hagan “Bulín” a su familia.

Con el proyecto de Ley para una Reforma Fiscal, se debe de estudiar muy bien para evitar cargar más la canasta familiar, la cual le va a afectar a las familias de clase media baja, pero también, podría en el futuro inmediato, afectar la economía porque, cualquier tipo de impuesto que recaiga sobre las materias primas y productos terminados, el empresario lo sumará al costo del producto final, y “ojo” que no salgamos diciendo que se alivia la carga con un aumento de salario; ¡¡Nooo!!

Ese mismo aumento, se sumará al costo de producción; lo mismo que la tasa de cambio del dólar que, sobre la base de la reposición de inventario, suben el precio a los productos en tránsito, así como los que están en los anaqueles y en los almacenes; de ahí que, tanto el gobierno, como los legisladores, están obligados a buscar las formas de cómo mejorar la vida de cada ciudadano.

Es por eso, que la “Reforma Fiscal”, tiene que enfocarse en el costo de la vida, las deudas, el déficit fiscal, el costo de la gasolina de la energía eléctrica y salarios, para que fomente el empleo, mediante la disminución de los impuestos onerosos, que son los provocan la evasión fiscal y corrupción de funcionarios del área recaudadora del estado.

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la estrategia de difusión con una campaña de libre de especulación relacionada con la reforma fiscal, pero las organizaciones empresariales, tienen que tomar consciencia de entorpecer el proyecto, forzando eliminar o agregar artículos que favorezcan a sus grupos en detrimento de la clase pobre que, al tener informaciones privilegiadas, buscan controlar y doblegar las buenas intenciones de los gobiernos.

El presidente Luis Abinader, debe recordar que, cuando el doctor Balaguer retornó al poder, lo primero que dijo fue: “Yo no tengo compromiso con nadie” ¿Porqué lo dijo? Por las malas experiencias de las administraciones de sus gobiernos en los años 1966-1978, períodos que fue bautizado como el gobierno de los doce años que, permitió la corrupción, con la finalidad de que lo dejaran gobernar, por eso dijo “La corrupción se para en la puerta de mi despacho” y agregó: “En mi gobierno se hicieron 300 millonarios”.

El enorme golpe financiero que se anuncia para la micro familia, obviamente la golpeará de una manera directa y clara que son las que alimentan anualmente a las “macro empresa” por la que, el gobierno recauda vía ITEBIS), los tributos que mayor peso tuvieron las recaudaciones de enero, está el ITBIS, con RD 21,796.3 millones, cifra que implica RD 3,676.6 millones más que el mismo mes del 2023, que es aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto (PIB), que si se mantiene a una tasa generalizada de 18%, sin exenciones y sin distorsiones o fraudes, la recaudación de este impuesto debería totalizar 18%, por eso, para evitar evasiones o fraudes, se debe reducir la tasa para sensibilizar, tanto a los ciudadanos, como a los empresarios, para “que la Reforma Fiscal sea para el beneficio de la canasta familiar”

jpm-am

