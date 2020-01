La raíz de los problemas en RD, está en no hacer nada

La masa silente que no figurea detrás de los candidatos porque no espera nada de ellos, es la que determinará el triunfo en mayo 2020, pues se ve venir un empate de fuerzas que solo pasará del 51% con la ayuda de nosotros, los callados;.

Somos 3 millones que hoy empezamos a desarrollar una “oposición moral” inspirada en los valores de la decencia, la justicia, la verdad y la democracia, burlados descaradamente por los jefes en el poder y por los cachanchanes de los líderes de oposición que no te dan entrada al anillo.

Sopesar que conviene a la nación es un voto de conciencia. Es tiempo de usar el voto castigo y lema vergüenza contra dinero, de lo contrario, no cambiará la nación.

No podemos permitir que grupitos en poder, o por tomarlo, nos dicten las reglas que solo les benefician a ellos y dejen migajas a los de abajo y promesas que no cumplen y solo te dicen espérate, no es tu tiempo.

Votar por un líder que no apoye, tape y desmantele la corrupción y el amiguismo que permea toda esta nación, es lo que deseamos todos.

¿Qué podemos hacer cuando el gobierno no castiga ejemplarmente o desanima conductas que consisten en prácticas alejadas de la moral en las que se enaltecen los antivalores con la consecuente deshumanización de nuestra sociedad?

Solución es difícil, pero empecemos con nuestro círculo de influencia, dónde demos cátedras del poder de la moral. No debemos permanecer pasivos, no debemos mantener esa perniciosa actitud de indiferencia ya que más temprano que tarde todos somos afectados por la conducta imperante en nuestra sociedad.