La Procuraduría interroga a Andrés Dauhajre (Andy) por pagos Odebrecht

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República interrogó este martes al economista Andrés Dauhajre (Andy), luego que la empresa Baker Street Financial, que figura a su nombre, se encontrara en una lista de supuestos pagos que la empresa brasileña Odebrecht habría realizado.

A a través de un comunicado de prensa, la Procuraduría dijo que inició los interrogatorios a los fines de establecer la veracidad de las informaciones divulgadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que se han dado a conocer en el país a través de la periodista Alicia Ortega.

Las mismas dan cuenta del presunto pago de montos adicionales a los US$92 millones que la empresa brasileña admitió que pagó en el país para obtener contratos de obras públicas.

Detalló que continuarán interrogando a todas las personas y empresas que son mencionadas en los documentos presentados a la opinión pública por el consorcio y dijo que realizarán todas las diligencias de investigación que requiera este proceso para llegar a la verdad.

También dijo que busca garantizar que todo aquel que las evidencias establezcan que tiene comprometida su responsabilidad penal, como se ha hecho desde un principio, será sometido a la acción de la justicia, respetando siempre el debido proceso de ley.

Lo que había dicho Dauhajre:

Recientemente Andrés Dauhajre hijo precisó que los pagos realizados por la constructora brasileña Norberto Odebrecht a la empresa Baker Street Financial, de su propiedad, fueron por servicios profesionales prestados, pero aclaró que en el momento que los brindó no era funcionario público y que no lo ha sido durante los últimos 18 años.

“Por tanto, no tenía impedimento alguno para proveer un servicio de consultoría privada a una empresa privada que mantenía relaciones comerciales y contractuales con muchas empresas y proveedores de servicios en todo el mundo”, señaló.

Explicó que en enero de 2014, dos meses después de haber concluido la licitación, ejecutivos de Odebrecht le solicitaron la prestación de servicios de consultoría financiera, con el objetivo de presentar una serie de opciones y alternativas que permitiesen reestructurar la propuesta original de financiamiento que el Consorcio OTE había presentado durante la licitación.