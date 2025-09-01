La Policía investiga la muerte a tiros de tres personas en Nagua

Santo Domingo, 31 ago (EFE).- La Policía Nacional afirmó que investiga las circunstancias en las que fallecieron a tiros tres personas la madrugada de este domingo en un negocio de comida rápida en la carretera Nagua-El Factor, en la provincia María Trinidad Sánchez.

Las víctimas fueron identificadas como Tonny Guillermo Brito Reyes, de 36 años; Ronny Sosa Osoria de 32, y María Francisca Reyes, de 28 años, pareja sentimental de Brito.

De acuerdo con el informe preliminar, Brito y Sosa Osoria sostuvieron una acalorada discusión que derivó en un intercambio de disparos frente al negocio. Ambos portaban armas de fuego cuya procedencia está bajo investigación.

En la escena se colectó una pistola Glock 9 mm cerca del cuerpo de Sosa Osoria, y una pistola Smith & Wesson 9 mm junto a Brito.

La Policía informó que dos personas más, presuntamente vinculadas al hecho, permanecen bajo custodia policial para fines de investigación.EFE

rsl