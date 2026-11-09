La pobreza haitiana como negocio  (OPINION)

Es bien sabido que el pueblo haitiano fue el primero en proclamar su independencia, comenzando el siglo 18. Fue la primera nación negra del mundo en liberarse, mediante un proceso complejo, como lo establece el profesor Juan Bosch en su obra,

“De Cristóbal Colon a Fidel Castro: El Caribe, frontera imperial”. Desde entonces, hasta hoy, la historia del pueblo haitiano ha sido en extremo azarosa, gobernado por una oligarquía depredadora que ha devastado su pequeño territorio hasta convertirlo en un desierto, sin bosques, sin agua potable, sin energía eléctrica, y, lo peor, sin educación. Dictadores déspotas y gobiernos lacayos, se han sucedido uno tras otro durante más de 200 años.

De acuerdo con organismos de las Naciones Unidas, Haití tiene hoy poco más de 12 millones de personas, el doble de los años 70, lo cual aumenta extraordinariamente los niveles de pobreza y marginalidad, obligándolos a huir hacia otros países, principalmente sus vecinos, la Republica Dominicana, con quien comparte una frontera de unos 391 kilómetros, con una población cada vez más pequeña, de once millones, que ha elevado su capacidad productiva y su educación, rechazando trabajos duros en la agricultura, la construcción, ingenios, conserjería, entre otros.

No hay comparación posible entre República Dominicana y Haití en términos de desarrollo económico, político y social. Aunque los dominicanos nos quejamos permanentemente, con alguna razón, somos la séptima economía de América Latina y el Caribe, que recibe cerca de 12 millones de turistas al año, incluyendo los cruceritos, una inversión extranjera que supera, al día de hoy, los cinco mil millones de dólares, con “hambre cero”.

Según la FAO, los niveles de pobreza han bajado hasta un 13.75%, con una inflación moderada y manejable, índice de desempleo de 5.3%, el dinamismo de la inversión inmobiliaria resulta exponencial. Las principales ciudades del país se han convertido en metrópolis. Y los centros turísticos superan a los de países de la región. El país crece, avanza. ¡Esa es la verdad!

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